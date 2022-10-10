Миди или макси, но обязательно из денима: тенденции джинсовых юбок осени и секреты создания образов с ними

Этой осенью в моде джинсовые юбки длины миди и макси. Эти изделия прекрасно интегрируются в повседневный стиль, с ними можно создать немало ярких самобытных образов. Разбираемся, какие фасоны юбок из денима нынче в моде и с чем сочетать такие вещи.

Ровная прямая

Если вам импонирует классика, то остановите свой выбор на джинсовой юбке прямого кроя. Оптимальная длина — на несколько сантиметров ниже колена. Цветовая гамма разнообразна: от голубого до серого и даже черного денима. В плане декора отдавайте предпочтение минимализму. Лучше всего брать вещь без вышивок, блесток и пайеток. Учтите, что юбка не должна вас облегать. Избегайте тесных изделий, которые стесняют движения. Должно оставаться достаточно пространства между тканью и телом.

Для создания элегантного образа сочетайте джинсовую юбку с белоснежной хлопчатобумажной футболкой и туфлями или босоножками на каблуках.

Удачный образ в офисно-деловом стиле — это юбка из темного денима, рубашка на пуговицах, блейзер оверсайз и туфли на каблуках.

С разрезами

Юбка с разрезами подходит больше для повседневного, нежели для офисно-делового стиля. Изделие макси длины с разрезом сбоку смело можете сочетать с вязаным свитером (можно даже укороченным). Завершите образ обувь и сумкой в одном тоне.

Если выбираете юбку с разрезом спереди, тогда длина макси является обязательным условием. Благодаря этому любой образ с таким изделием не получится слишком откровенным или вызывающим.

Для создания романтичного лука сочетайте голубую юбку из денима с высокой талией и светлый топ с воланами и оборками. Из обуви лучше всего подойдут белоснежные кеды или кроссовки.

Вы также можете создать монохромный лук, облачившись полностью в одежду из денима. Например, в длинную юбку и в рубашку на пуговицах оверсайз. Чтобы образ получился непринужденным, не заправляйте кофту в юбку. Из обуви подойдут не только кроссовки, но также и ботильоны на небольшом, толстом и устойчивом каблуке.

Если хочется сделать образ более сдержанным и элегантным, тогда заправьте рубашку в юбку, а сверху набросьте блейзер или куртку. Обувь на низком ходу будет точно к месту.

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Отправляетесь на шопинг или прогулку с друзьями? Смело облачайтесь в юбку из денима, светлую однотонную майку или футболку. Сумка-«ведро» и обувь на низком ходу в одной цветовой гамме гармонично завершат образ.

Нужно создать более нарядный лук для вечеринки? Тогда можете скомбинировать юбку с прином и кофту с блестками. Из обуви подберите что-то элегантное: например, туфли или босоножки на шпильках.

С рюшами

Собираетесь на свидание? Тогда рассмотрите вариант юбки из денима с рюшами и оборками. Трендовым является фасон по типу трапеции с эластичной резинкой на талии. Такое изделие красиво смотрится с блузой с рукавами-воланами, с тиснением. Чтобы не замерзнуть в прохладную осеннюю погоду, отдайте предпочтение сапогам с широким голенищем. Подойдут также ботинки-«казаки» – они в этом сезоне тоже в моде.

Можете сделать обувь акцентной, подобрав пару, отличающуюся по цвету от одежды. Например, с голубым денимом хорошо сочетаются коричневые вещи.