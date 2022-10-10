 

Рыжий сорванец вырос: как живет облысевший Саша Лойе спустя тридцать лет после “Ералаша”

10.10.2022, 9:57, Разное
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Считается, что юные актеры лишены детства. Но Саша Лойе это опровергает. “У меня было более чем счастливое детство, оно не было потерянным, – заверил он. – Напротив, оно было интереснее, чем у других, потому что я еще и в кино снимался, куда попал случайно – просто оказался в нужное время в нужном месте. (Когда Саше было 5 лет он гулял с родителями по Подмосковью, семья забрела на место съемок приключенческой мелодрамы “Благородный разбойник Владимир Дубровский”. На тот момент актерский состав был уже утвержден, единственное, никак не могли найти исполнителя эпизодической роли дворового мальчишки Вани. Режиссер разглядел в толпе огненно-рыжую макушку Саши и пригласили попробовать “поиграть в кино” – Прим. ред.) – Мама и папа к этой моей киношной истории относились грамотно – никогда меня туда не подталкивали, но и не отговаривали. При этом они сами не имеют к кино отношения – инженеры-программисты по образованию”.

“Правда, в отличие от своих экранных герое, я никогда не хулиганил – у меня не та натура, я товарищ вдумчивый, – продолжает Александр. – Поэтому играть хулиганов в том же “Ералаше” мне было сложно, потому что пословица про “рыжий, рыжий, конопатый – убил дедушку лопатой” точно не про меня”.

В “Ералаше” Саша впервые появился в 1990-м году, когда сыграл уже в трех полнометражных работах. Тогда же на него обрушилась и первая популярность. “Помню, как в школе меня все подкалывали, но каких-то преференций в плане учебы слава мне не давала, никакого особого отношения у учителей ко мне не было, тем более, я хорошо учился, и даже когда уезжал на съемки, изучал материал самостоятельно”, – рассказывает актер.

И до сих пор, хотя со времен последнего появления в популярном киножурнале прошло уже без малого три десятилетия, а сам Лойе стал лысым, про него говорят: “А, это тот рыжий, что в “Ералаше” снимался”. Но Сашу это не смущает. “Есть стереотип, что человек сыграл одну роль, и стал заложником образа, – пояснил актер. – В моем случае, думаю, это не так – я сыграл в трех десятках картин – коротком и полном метре, сериалах. А если бы я переживал, что меня все ассоциируют только с “Ералашем”, то уже давно бы на экранах не появлялся. Но вообще, я человек разборчивый, даже за хороший гонорар не всегда соглашаюсь на какие-то работы”.

Лойе, конечно, задумывается о будущем. “Скоро пенсия, можно было подстелить соломки, подумать о каком-то бизнесе, с кино не связанным, но я вижу себя чисто в творчестве, у меня такая профессия, которая никогда не надоест, которая каждый раз новая”, – пояснил артист.


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