 

Володин угрожает: Уехавшие из России во время мобилизации пожалеют об этом

10.10.2022, 9:56, Разное
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Спикер отметил, что уехавшие бросили своих родственников – родителей, бабушек, дедушек и других близких. Их поступок – предательство по отношению к России, уверен Володин.

“В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно”, – подчеркнул он.

Сейчас больше внимания нужно уделять тем, кто приехал в Россию и считает ее своим домом, убежден спикер. Он уточнил, что гражданами РФ стали восемь миллионов жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

Политик напомнил, что они восемь лет находились под обстрелами, их преследовали за желание говорить на русском языке, за отношение к своей вере и родной истории.

“Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией”, – заключил Володин.

Ранее спикер призвал подписчиков своего телеграм-канала сообщать о нарушениях в ходе частичной мобилизации. Один на один со своими проблемами граждане не останутся, заверил он.

После начала мобилизации Госдума приняла законы о гарантиях для военнослужащих. Речь идет о сохранении рабочих мест, возможности воспользоваться кредитными каникулами, отмене пени за просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам.


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