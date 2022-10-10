«Голубой огонёк» в этом году будут снимать в Израиле

Съёмочная группа ВГТРК отправилась в Израиль на съёмки телепрограммы «Голубой огонёк». Это первый случай в истории передачи, когда её будут записывать не в России.

Павильон планируется организовать в городе Ашкелон. Несмотря на то, что это первый опыт «выездных» съёмок, авторы программы не нервничают и считают, что так будет всем удобнее.

– Все наши уже давно там. Я имею в виду и участников, и сценаристов, – пояснил источник. – Делаем фактически то же, что и всегда, только теперь съёмки идут дома, не надо летать в Россию.

Съёмки должны пройти в конце ноября, состав участников по сравнению с прошлым годом практически не изменится. Самым непривычным фактором, по словам артистов, является температура на улице в районе +25, однако они готовы самоотверженно терпеть это неудобство.

—