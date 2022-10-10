 

“В артисты его не отдам”: Шукшина о судьбе брошенного непутевой матерью внука

10.10.2022, 8:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“4-летний внук Марк – очень умный
мальчик, хорошо соображает, ловит каждое слово, даже когда я просто болтаю по
телефону, и повторяет его, – радуется Шукшина. – Он очень вдумчиво смотрит кино и вообще отличается
от всех моих детей и внуков какой-то особой сообразительностью. А я, в свою
очередь, учу его, что правильно, а что – неправильно, что полезно, а что –
вредно. Просто у современных детей немного сбиты ориентиры, потому что в школе
нет воспитания, и им надо на них указывать”.

При этом Шукшина общается с ним часто. Он
живет с папой (Макар успел жениться – теперь мальчик растет в полноценной семье – Прим. ред.), я его
вижу пару дней в неделю, в основном, на выходных. Когда есть возможность, даже
сама за ним езжу и мы куда-то выбираемся вместе, например, на дачу или гулять в
парке, кататься с горки”.

Но вот видеть внука актером – продолжателем славной династии – Шукшина не хотела бы. “Раньше, в молодости папы и мамы, профессия
актера была недосягаемой – в киосках продавались открыточки со знаменитостями.
И никто не залезал к ним в постель, не подглядывал в замочную скважину. А сейчас
эта профессия в основном связана с “желтой” прессой. И деньги на твоей популярности
и известности зарабатывают даже родственники. Вот поэтому актеры в основном
оберегают от этой профессии своих детей, стараются их в это не вовлекать”, – пояснила актриса.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.20 / Рука Москвы? – Сотрудники КГБ Белоруссии обнаружили у протестующих московскую плитку

13.08.20 / Лукашенко распорядился отправлять протестующих на принудительную уборку урожая

22.09.22 / Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в Праге в начале октября

02.09.21 / Макияж и очки: особое внимание к губам и другие советы, как идеально нанести косметику, если вы носите очки

30.08.21 / Нечто общается с людьми, притворяясь их родными

09.06.22 / Bloomberg – российские авиакомпании задумались об открытии филиалов в Турции, чтобы обойти запреты ЕС

05.08.20 / Мнение: Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!»

17.08.20 / “Спутник V” спасает мир от коронавируса. ВИДЕО

07.07.22 / Ученые рассказали о пользе интервального голодания

11.09.22 / Несчастная, убогая и бездарная – Соседов раскритиковал игру Хаматовой в рижском театре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика