Опасаясь остаться без света, британцы активно скупают свечи

Предупреждение энергетической компании Nation Grid о том, что зимой некоторые районы страны могут остаться без электричества, встревожило жителей Соединённого Королевства. Они начали массово запасаться свечами, что, по словам поставщиков, уже вызвало повышение цен на восковые изделия, пишет Daily Mail.



AP

Британцы, обеспокоенные предупреждениями об отключении электроэнергии, начали закупаться восковыми свечами, чтобы пережить грядущую зиму. При этом, по признанию поставщиков, их запасы заканчиваются из-за более высоких производственных затрат, пишет Daily Mail.

«Всю неделю цены понемногу росли, но сегодня они поднялись примерно на 50 процентов по сравнению с обычным значением. И я думаю, что это в основном связано с новостями об отключении электроэнергии», — заявил изданию оптовый торговец свечами из Эссекса Кристофер Кеннелли.

«Я действительно думаю, что люди активно запасаются свечами. Как только кто-то упоминает об отключении электричества, безумный спрос на свечи держится в течение пары недель. Это похоже на ситуацию с туалетной бумагой, вызванную коронавирусом», — добавляет бизнесмен.

Вместе с тем Кеннелли отмечает, что поставки уже сократились, хотя в течение года продажи были низкими. Накануне на сайте его компании Candles UK была распродана большая часть оптовых упаковок свечей.

На днях энергетический гигант National Grid предупредил, что Великобритании грозят отключения электричества, если РФ перекроет поставки газа в Европу и наступит суровая зима. При этом компания предложила потребителям новую схему оплаты, если они будут избегать использования стиральных машин или зарядку электромобилей в периоды максимальной нагрузки.

Операторы энергетической системы подчеркнули, что их приоритетная задача — обеспечить отоплением здания и помещения. Поэтому нехватка газа, на который в прошлом году пришлось 40% произведённого в стране электричества, может привести к запланированным трёхчасовым отключениям в некоторых районах страны, напоминает издание.

Представители Nation Grid поднимают вопрос о перебоях в подаче электричества уже не в первый раз. Но в этом году предупреждение звучит гораздо актуальнее, поскольку Владимир Путин «продолжает влиять на поставки газа» в Европу, считает Daily Mail.

На саммите в Праге премьер-министр Лиз Трасс призвала европейских лидеров помочь «сохранить свет включённым» на фоне противостояния с Россией, которое может привести к энергетическому дефициту ближайшие месяцы. Глава британского правительства считает, что странам необходимо договориться о том, чтобы этой зимой газовые и электрические соединения между ними оставались открытыми.

Жители Соединённого Королевства уже не первый месяц сталкиваются с экономическими трудностями. Правительство пообещало выделить £150 млрд, чтобы зимой не дать счетам за энергию превысить отметку в £2,5 тыс. При этом многие предприятия опасаются, что без дополнительной помощи им грозит разорение, обращает внимание Daily Mail.