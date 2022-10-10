 

Зимой американцев ожидает стремительный рост цен на отопление

10.10.2022, 6:38, Разное
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На фоне необычайно холодной осени и предстоящих заморозков многие жители США уже столкнулись с резким ростом стоимости отопления: ожидается, что на общенациональном уровне траты на него вырастут на 17%. Чтобы сводить концы с концами, некоторые уже начали искать вторую работу, а эксперты советуют починить старые печи, заменить уплотнители на дверях и окнах, а также узнать о программах господдержки, передаёт NBC.

Осень в самом разгаре, однако в некоторых частях страны погода скорее такая. В Мичигане идёт первый снегопад в этом сезоне. Сегодня 50 миллионам американцев — от Колорадо до Мэна — получили предупреждения о возможных заморозках, в том числе в Нью-Джерси, где живёт Шэннон Филлипс-Хант.

ШЭННОН ФИЛЛИПС-ХАНТ, жительница Нью-Джерси: Это газ, так что…

ПРИСЦИЛЛА ТОМПСОН, корреспондентка NBC: Во сколько вам это обходится?

ШЭННОН ФИЛЛИПС-ХАНТ: Ну, наш счёт может подниматься выше 120 долларов в зимнее время.

В то время как температура на улице продолжает падать, стоимость обогрева продолжает стремительно расти. После того, как ранее в этом месяце чиновники добрили повышение тарифов, счета потребителей в Нью-Джерси могут подскочить на 25%. Филлипс-Хант ищет вторую работу, которая поможет оплачивать повышенные расходы.

ШЭННОН ФИЛЛИПС-ХАНТ: Я сильно обеспокоена. В прошлом году наши счета подскочили выше 100 долларов в самый холодный зимний период. Думаю, в этом году они будут ещё выше.

ПРИСЦИЛЛА ТОМПСОН: Вы сможете это оплатить?

ШЭННОН ФИЛЛИПС-ХАНТ: (вздыхает) Нам придётся!

Ожидается, что на общенациональном уровне стоимость отопления в этом году подскочит на 17% и обойдётся в среднем на 177 долларов дороже. Это самый высокий показатель за десять с лишним лет.

ПРИСЦИЛЛА ТОМПСОН: В чём причина такого роста?

МАРК ВУЛФ, исполнительный директор Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям: Лето было очень жарким, поэтому энергетические компании уменьшили добычу природного газа. Кроме этого, страны ОПЕК решили сократить поставки.

Необычайно холодная осень может ещё больше сократить запасы и привести к новым вероятным повышениям тарифов даже до наступления зимы. Эксперты советуют для сокращения расходов починить или заменить старые печи, поменять уплотнитель в дверях и окнах, а также ещё до получения выросших счетов уточнить, подходит ли ваш случай под государственные программы поддержки, которые могут помочь с оплатой более высоких расходов.

ШЭННОН ФИЛЛИПС-ХАНТ: Нам просто придётся продолжить делать всё, что возможно, чтобы сводить концы с концами.

Присцилла Томпсон, NBC News, Нью-Джерси.

Дата выхода в эфир 09 октября 2022 года.


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