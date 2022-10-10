Как доказательства связанные с НЛО таинственным образом исчезают из архивов

Выражение “власти что-то скрывают” часто высмеивают за конспирационный тон и приписывают “недалеким фанатикам, параноикам и шизофреникам”. Особенно по части НЛО. Однако в истории немало примеров, когда доказательства реальности НЛО внезапно бесследно пропадали.

Можно начать с самого известного уфологического инцидента, случившегося в Розуэлле летом 1947 года. Тогда рядом с ранчо Фостера в округе Линкольн, штат Нью-Мексико, США, с неба упало и разбилось что-то необычное.

Чем бы оно ни было, оно оставило огромное количество странных обломков, разбросанных по большой территории. И практически сразу после сообщения о падении объекта появились слухи об обнаружении на месте крушения очень необычных тел.

В кратчайшие сроки персонал ближайшего военного аэродрома был на месте происшествия, не позволяя никому, кроме военных, приблизиться к месту крушения. Были созданы кордоны и людей предупредили никогда не говорить о том, что они видели.

Проблема для военных, однако, заключалась в том, что Уильям Бразел – владелец ранчо Фостер, который первым нашел обломки, успел рассказать об этом другим владельцам ранчо в этом районе, а также своим друзьям до того, как военные были проинформированы – что означало, что по крайней мере часть этой истории была известна некоему количеству людей до того, как военные закрыли все под грифом секретности.

На военном аэродроме Розуэлла тогда произошла любопытная “утечка” – прежде чем был отдан приказ о запрете любых публичных разговоров на эту тему, пресс-служба базы успела опубликовать заявление, в котором говорилось, что был обнаружен “летающий диск” (как тогда называли НЛО) и его нужно срочно осмотреть.

Тогда же в местной прессе появилась не менее любопытная заметка:

“Многочисленные слухи о летающем диске стали реальностью вчера, когда разведывательному отделу 509-й бомбардировочной группы Восьмой воздушной армии на аэродроме армии Розуэлл посчастливилось завладеть диском благодаря сотрудничеству одного из местных владельцев ранчо и офиса шерифа округа Чавес.

Летающий объект приземлился на ранчо недалеко от Розуэлла на прошлой неделе. Не имея телефонной связи, владелец ранчо хранил диск до тех пор, пока не смог связаться с офисом шерифа, который, в свою очередь, уведомил майора Джесси А. Марселя из разведывательного управления 509-й бомбовой группы.

Были немедленно приняты меры, и диск был забран в доме владельца ранчо. Он был проверен на аэродроме армии Розуэлла, а затем майор Марсель передал его в вышестоящий штаб”.

Не успело это сообщение появиться, военные тут же опровергнули его, заявив, что найденный объект было не более чем метеозондом. Что же касается якобы обнаруженных там тел, то ВВС США даже не рассматривали этот вопрос до 1997 года, когда они заявили, что упомянутые тела на самом деле были манекенами для краш-теста, используемыми в высотных экспериментах с парашютом.

В начале 1990-х ВВС США снова изменили свое мнение о том, что произошло на ранчо Уильяма Бразела. Это был уже не метеозонд, а гигантский аэростат, предназначенный для наблюдения за испытаниями советской атомной бомбы.

В 1993 году все эти странные изменения показаний привлекли внимание Стивена Шиффа, в то время конгрессмена от штата Нью–Мексико. Шифф был уверен в то, что “власти что-то скрывают” и обратился в Управление государственной отчетности (в то время оно было известно как Главное бухгалтерское управление – ГБУ), попросив их разобраться в деле Розуэлла и посмотреть, что можно найти в архивных документах.

ГБУ было в восторге от идеи исследовать Розуэлл, так как и среди них были энтузиасты НЛО. Однако, несмотря на их усилия, они внезапно обнаружили, к своему изумлению и беспокойству, что огромное количество документов по Розуэллу просто куда-то исчезли.

В частности, они обнаружили, что каждое исходящее сообщение со старого аэродрома армии Розуэлла, с 1945 по 1951 год, было полностью удалено из архивов.

ГБУ обратилось за ответами к ВВС США и Национальному архиву, но ответов не получило. Позже Национальный архив проверил свои файлы и там тоже ничего не нашли. Потом был проверен архив ВВС и там тоже все оказалось пусто по части Розуэлла.

Потом пошли слухи о том, что когда Стивенн Шифф отправил запрос в ГБУ в 1993 году, кто-то “из властей” отследил его деятельность и поспешно принял решение уничтожить все оригиналы документов в архивах. Видимо, там посчитали, что ГБУ представляет опасность, так как у него была власть требовать доступа практически ко всему, к чему оно хотело получить доступ.

Уничтожение старых документов военного аэродрома Розуэлла, возможно, было единственным способом гарантировать, что ГБУ не получит того, чего хотели оно и конгрессмен Шифф. Это был просто еще один слой заговора в стремлении понять, что на самом деле произошло в Розуэлле.

В итоге ГБУ пришло к выводу, что файлы в самом деле были кем-то уничтожены. Конгрессмен Шифф был разгневан, хотя, впрочем, это снова подтвердило его мнение о том, что “власти что-то скрывают”.

Примерно то же самое происходит в Великобритании с самым известным британским инцидентом с НЛО в стране: посадкой внеземного космического корабля в Рэндлшемском лесу, графство Саффолк, Англия, в декабре 1980 года.

В этом инциденте участвовали многочисленные военнослужащие из близлежащей базы Королевских ВВС Бентуотерс. Солдаты видели, как странный объект треугольной формы спускался с неба. Одному даже удалось дотронуться до борта корабля.

Естественно, что все это сразу же попало под строгий гриф секретности и последующие попытки исследователей понять, что произошло в Рэндлшемском лесу, заходили в тупик после того, как выяснялось, что огромное количество документов просто пропали из архивов.

В частности, в 1980-х стали распространяться слухи о том, что на вторую ночь после инцидента в Рэндлшемском лесу власти эвакуировали находящуюся неподалеку тюрьму Хайпойнт-Норт. Потом появилась историй о том, что другая тюрьма Бландестон и молодежный исправительный центр Холлсли-Бей также были подготовлены к эвакуации.

Это указывало на то, что в Рэндлшемском лесу происходило что-то куда более серьезное, что просто наблюдение НЛО. Может быть власти готовили ракетный удар по инопланетному кораблю?

Одним из тех, кто проявлял глубокий интерес к событиям в Рэндлшемском лесу, был лорд Хилл-Нортон, который с 1971 по 1973 год был начальником штаба обороны Великобритании. Он настаивал на ответах – не только по самому делу, но и по тем приказам об эвакуации. Но, как и в Розуэлле, все документы по этим делам исчезли.

23 января 2001 года уже ушедший в отставку лорд Хилл-Нортон поднял вопрос об эвакуации в правительственной палате лордов. Хилл-Нортон хотел получить ответы на то, что, по его словам, было “инструкциями по подготовке к возможной эвакуации в период с 25 по 30 декабря 1980 года”.

По его запросу были проверены доступные записи из тюрьмы Бландестон и Молодежного исправительного центра Холлсли-Бей, которые вообще не выявили ничего странного. Однако при проверке журналов тюрьмы Хайпойнт-Норт оказалось, что журнал регистрации базы за декабрь 1980 года вообще найти не удалось. Журналы за остальные месяцы 1980 года были нетронуты.

При попытке получить объяснение данной странности был получен официальный ответ, что журнал регистрации за декабрь 1980 был ошибочно уничтожен. Ну, конечно.

Лорд Хилл-Нортон на этом не остановился: он потребовал доступа к записям радаров различных военных баз в этом районе в рассматриваемые ночи. Баронесса Саймонс из Вернхэм-Дин ответила, что все записи были стерты и смотреть там было не на что. Тенденция явно развивалась.

Далее было обнаружено, что каким-то образом была уничтожена видеозапись НЛО, сделанная военным пилотом в воздушном пространстве Великобритании в 1956 году.

В 1999 году экипаж британского военного судна HMS Manchester массово наблюдал НЛО во время военно-морской операции в Северном море. Все на борту были единодушны в том, что они видели большой корабль круглой формы, летящий в непосредственной близости от корабля.

И что вы думаете? Запись об этом событии была занесена в бортовой журнал судна, который затем пропал. Официально же было заявлено, что “необычно сильный порыв ветра” унес судовой журнал за борт! Вы можете поверить в эту чушь?

Теперь перенесемся в Австралию, где летом 2011 года местное Министерство обороны призналось, что “потеряло” большой файл об НЛО, который был заполнен отчетами об множестве наблюдений.

Натали Карпентер из национального бюро по свободе информации ответила на запросы СМИ, заявив, что “файлы не удалось найти”, и командование ВВС Австралии официально сообщило, что этот файл считается утерянным.

Исследователь НЛО, автор Уитли Стрибер насчет этого написал хороший комментарий 6 июня 2011 года:

“На прошлой неделе правительство Австралии объявило, что оно “потеряло” свои файлы об НЛО. Таким образом, он присоединились к Соединенным Штатам, которые “потеряли” все файлы, относящиеся к авиабазе Розуэлл, датируемые 1947-1952 годами, и Соединенному Королевству, которое недавно объявило, что оно “потеряло” все файлы, относящиеся к делу об НЛО в Рэндлшемском лесу. Рэндлшем и Розуэлл – два самых важных случая НЛО, когда-либо имевших место. Австралия является горячей точкой для НЛО, и наблюдения НЛО часто происходят в районе американского разведывательного центра Pine Gap signals”.

Позже Стрибер дополнил этот комментарий:

“В последнее время многие свидетели Рэндлшема откровенно рассказали о своем опыте и больше нет никаких сомнений, кроме того, что там произошла встреча между персоналом базы и неизвестными существами. Конгрессмен Стивен Шифф, который инициировал расследование Главного финансового управления инцидента в Розуэлле, сказал мне, что файлы были незаконно уничтожены – “если они были уничтожены”. Я спросил его: “Как вы думаете, они могли не быть уничтожены?” Он сказал: “Нам говорят, что они были уничтожены”. Итак, расследование подошло к концу”.

К сожалению, все это говорит нам о том, что нам очень трудно найти подлинные документы об НЛО, так как властям при желании очень легко всех их уничтожить, либо просто сжечь, либо переместить в засекреченное место и уверять, что они уничтожены.