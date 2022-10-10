Секс-бомба Яна Кошкина раскрыла рецепт красоты: готовим за 10 минут

Телеведущая, модель и актриса Яна Кошкина регулярно притягивает противоположный пол. Пышная грудь, миловидное лицо и стройная фигура достойны похвалы, но главное достоинство девушки — широкая улыбка. Мужчины на нее летят как пчелы на мед, пока звезда использует рецепт аппетитного завтрака. Итак, готовим рисовую кашу с апельсинами!

Ингредиенты:

Рис – 200 граммов,

Молоко – 1 литр,

Сливки – 250 мл,

Апельсин – 1 штука,

Сахар – 2 чайные ложки,

Сгущенка – 2 столовые ложки,

Масло сливочное и соль – по вкусу.

Способ приготовления:

В кастрюлю наливаем молоко и сливки. Погружаем туда измельченную на терке цедру цитруса и рис. Немного солим, как советует Яна Кошкина, и варим кашу на медленном огне до готовности. Затем добавляем сгущенку — для сладости и аромата.

Но это еще не все. В рецепте указан соус. Чтобы его сделать, в сотейнике разводим сахар с соком половинки апельсина и доводим до загустения. Мелко нарезаем оставшуюся мякоть плода, добавляем ее в этот состав и перемешиваем.

В красивое блюдо выкладываем нашу рисовую кашу, заправляем сливочным маслом и поливаем апельсиновым соусом. От такого завтрака Яна Кошкина в полном восторге. По утрам это полезное и вкусное блюдо кажется настоящим волшебством!