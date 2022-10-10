 

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

10.10.2022, 3:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вирус атакует снова и снова, не оставляя в стороне даже тех, кто уже
болел COVID-19 и выработал иммунитет. “Дни.ру” решили вспомнить, кого из звезд уже дважды сразил коронавирус.

Лера Кудрявцева

Первый раз Лера Кудрявцева подхватила вирус еще в 2020 году. Спустя полтора года сценарий повторился. Летом 2022 года во время отпуска ведущая почувствовала ухудшение состояния. Так, Лере пришлось провести отпуск на балконе из-за вынужденного карантина.

Певица Валерия

Что в первый, что во второй раз коронавирус прошел у певицы Валерии в легкой форме. Главная проблема, с которой столкнулась певица, — это пропавший голос. Из-за вируса артистке даже пришлось перенести несколько концертов.

Бедрос Киркоров

90-летний эстрадный певец Бедрос Киркоров тяжело перенес коронавирус. С детства у артиста слабые легкие, а к возрасту стало сдавать и сердце. К счастью, после госпитализации мужчина восстановился и присутствовал на юбилейном концерте сына — Филиппа Киркорова.

Гоша Куценко

Гоше Куценко “повезло” — первый коронавирус он перенес еще до всеобщего карантина. Но вирус решил вернуться, и в октябре 2020 года актер вновь отправился на самоизоляцию. Болезнь не причинила вреда Куценко, но мощно скорректировала гастрольный график.

Певица Слава

Однажды во время концерта певица Слава стала подозрительно запинаться в словах и не могла произнести предложение корректно. Позже, артистка объяснила зрителям — это все последствия двойного коронавируса. Поклонники поддержали Славу и поделились своими историями о перенесенном недуге.

Диана Арбенина

Певица и автор текстов Диана Арбенина узнала о взаимодействии с коронавирусом не своевременно. Артистка сдала кровь на антитела, и оказалось, что она уже перенесла болезнь. Сдав кровь повторно, количество антител выросло. Это говорит о повторном заболевании. Сама Диана Арбенина признается, что никаких симптомов не чувствовала, но столкнулась с побочными эффектами — мигренью и ослаблением связок.

Диана Гурцкая

Диане Гурцкая коронавирус дался не просто. Потеря обоняния и вкуса для незрячего человека — большой стресс, но, как ни странно, певица отказалась от госпитализации. По признанию знаменитости, болезнь оба раза проходила в легкой форме, а сама она быстро шла на поправку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.21 / Скандалы: Алексей Пичугин обошелся без сделки

09.02.22 / Школьница купила скромное красное платье на выпускной, а ее мать высмеяла девочку, ведь платье слишком «откровенное»

08.04.21 / Реалити-шоу «Дом-2» переедет на телеканал «Культура»

02.05.22 / Мнение: Страна обыденного хамства

07.05.22 / AC – американский глобализм будет противостоять России даже ценой уничтожения Украины

08.12.20 / Время подумать о переезде: Иванка Трамп и Джаред Кушнер покупают участок земли за 30 миллионов долларов в Майами

12.05.21 / Американцы подбрасывают “афганскую бомбу” России?

15.03.21 / В Google Translate появятся зумерский и кальянный языки

24.07.20 / В Нью-Йорке на горе Страдание происходит нечто странное

30.06.21 / Дешевле и лучше салонного: как сделать кислотный пилинг стоп самостоятельно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика