 

Глава Минтранса РФ Савельев объявил о возобновлении движения по Крымскому мосту пригородных поездов

10.10.2022, 2:53, Новости дня
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Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту после произошедшего в субботу теракта, сообщили в Минтрансе РФ.

Как сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, слова которого приводит пресс-служба ведомства, в воскресенье начался пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов. В министерстве также добавили, что с понедельника движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию, передает ТАСС.

По данным Минтранса РФ, вечером в воскресенье первый пригородный поезд отправился из Керчи и пересек Крымский мост. Со стороны материка отправился поезд из Анапы и уже также осуществил переезд через мост.

Как подчеркнул министр, все работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части РФ качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки грузов.

Накануне на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода по ходу движения транспорта с материка к полуострову. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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