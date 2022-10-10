 

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Взяты в плен два офицера военной разведки Украины

10.10.2022, 2:53, Новости дня
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На андреевском направлении Херсонской области взяты в плен два офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале, на андреевском направлении Херсонской области были взяты в плен два офицера ГУР Министерства обороны Украины. «Видео с допроса ожидается», – добавил замглавы администрации региона.

Кроме того, по имеющимся у Стремоусова данным, была сорвана попытка украинских военных атаковать в направлении села Борозенского, в результате противник получил отпор и отступил на исходные позиции, потеряв три танка и пять БМП.

Напомним, в начале октября руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил о работе спецслужб страны в стиле израильского «Моссада». В конце сентября задержанные украинские диверсанты признались в подготовке убийства главы региона Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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