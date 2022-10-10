 

Запаса боеприпасов бундесвера хватит на два дня вооружённого конфликта

10.10.2022, 2:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запасов боеприпасов немецкой армии хватит максимум на два дня боевых действий в случае начала конфликта, пишет N-TV, ссылаясь на слова уполномоченной по бундесверу Евы Хёгль. Издание отмечает, что несмотря на обещание правительства увеличить финансирование, ФРГ всё равно испытывает нехватку складов и боеприпасов.


AP

В случае начала вооружённого конфликта запаса боеприпасов бундесвера хватит максимум на два дня боевых действий, пишет N-TV, ссылаясь на слова уполномоченной бундестага по вопросам бундесвера Евы Хёгль. «На одно только снабжение боеприпасами нам потребовались бы дополнительные 20 миллиардов евро», — приводит издание слова Хёгль.

Хёгль также отметила, что бундесвер не располагает достаточным количеством складов с боеприпасами. N-TV напоминает, что на фоне украинского кризиса немецкое правительство объявило о выделении дополнительных €100 миллиардов на финансирование бундесвера, однако боеприпасы будут по-прежнему финансироваться из текущего оборонного бюджета.

Представители немецкой оборонной промышленности критикуют деятельность Минобороны ФРГ, отмечает N-TV. По словам главы объединения немецкой оборонной индустрии Ханса Кристофа Ацподиена, ведомство не идёт навстречу промышленным запросам. Ацподиен отметил, что Минобороны не выдаёт промышленности соответствующие заказы на восполнение запаса боеприпасов. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05.22 / Мнение: War Tears – Найди своих

15.01.21 / Звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли показала новорожденную дочь

19.07.20 / В Башкирии растет смертность от “неидентифицируемой пневмонии”

06.10.20 / Аналитический обзор публикаций о России, 21-28 сентября 2020 г.

23.08.22 / Нашли в кустах: в покрытом черными струпьями теле насилу опознали звезду “Моей прекрасной няни”

15.01.21 / СК возбудил дело против авиакомпании «Победа» за финансирование Навального

25.07.21 / Пьяных моряков Каспийской флотилии задержали в территориальных водах Индии

22.02.22 / Лица завтрашнего дня – Личное мнение

12.04.22 / Отходам металлургии нашли применение

16.08.22 / Дом по реновации в Басманном районе Москвы стал победителем конкурса лучших строительных проектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика