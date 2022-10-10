 

Росморречфлот анонсировал выход на линию в Керченском проливе двух дополнительных паромов на следующей неделе

10.10.2022, 1:30, Новости дня
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Выход на линию двух дополнительных автомобильно-пассажирских паромов для перевозок через Керченский пролив планируется на следующей неделе. Третий ожидается в понедельник, четвертый – в конце недели, говорится в сообщении Росморречфлота.

Как сообщили в Росморречфлоте, для перевозок через Керченский пролив в понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели – четвертого, передает ТАСС.

По данным Росморречфлота, к вечеру воскресенья через Керченский пролив было перевезено около 1,5 тыс. человек и 160 грузовиков. В морском агентстве подчеркнули, что переправа через Керченский пролив работает круглосуточно.

«Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. Масштабы перевозок будут расширяться», – заверили в Росморречфлоте.

Ранее в воскресенье состоялся первый рейс через Керченский пролив парома «Лаврентий» с большегрузами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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