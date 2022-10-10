 

Зампред Совета Безопасности РФ Медведев отреагировал на видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска

10.10.2022, 1:30, Новости дня
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Реакция РФ в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу журналистки Наданы Фридрихсон прокомментировать появившееся в Сети видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска.

«Надана: Экс-командир «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией – прим. ВЗГЛЯД) Жорин опубликовал видео из Купянска, как тела умерших людей скидывают в яму. С подписью «Расплата будет». Позже дописал, что видео с телефона «оккупанта». Как отреагирует Россия? Какие могут быть последствия для Украины на международном уровне, на ваш взгляд?» – опубликовала журналистка Надана Фридрихсон в своем Telegram-канале вопросы, адресованные заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву.

«Медведев: Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано. Будет. Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права…», – процитировала журналистка ответ заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

Напомним, в сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Ранее глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей.

10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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