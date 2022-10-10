Решение ОПЕК+ о сокращении добычи привело к панике в Белом доме

После того как ОПЕК+ «шокировал свободный мир» внезапным решением о сокращении нефтедобычи, в Белом доме наступила паника, передаёт Fox News. В результате Джо Байден забыл о своём обещании сделать права человека центральным вопросом внешней политики США и обратился за помощью к враждебным Вашингтону странам, которые ненавидят Америку.

В Белом доме наступило своего рода время паники. ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи, которое определённо будет означать, что ещё больше ваших денег, заработанных упорным трудом, будет расходоваться на отопление вашего жилья и на более высокие цены на бензин для вашего транспорта. И в том, и другом нет ничего хорошего.

Вы, возможно, подумаете, что для президента пришло время вернуться к тем уровням добычи нефти и газа, которые были во времена Трампа, когда в день добывались небывалые 10 миллионов баррелей нефти, а также открыть (для добычи. — ИноТВ) федеральные земли, возможно, сократить бюрократию и посредством фрекинга вернуть нам энергетическую независимость. Но он этого не делает.

Какова реальная программа? Не обольщайтесь: президент помогает отстаивать интересы демократов, а не Америки.

ДЖОН КИРБИ, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома: Мы действительно полностью согласны с тем, что нам нужно меньше зависеть от ОПЕК+ и зарубежных производителей таких ресурсов, как нефть.

Президент активно работает над решениями в сфере чистой энергетики, поскольку в этом как раз будущее.

МАЙК СОММЕРС, президент Американского института нефти: Это действительно плохая новость для американских потребителей. Но истинная суть дела состоит в том, что для американских нефти и газа зависимость от иностранных стран — это вопрос выбора. И этот выбор нынешняя администрация делала неоднократно.

Не бурить на море и на суше, не выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков — это выбор в пользу экологического пути. Но экологический путь не готов. Администрация сделала свой выбор. Выбор Байдена — в краткосрочный период обратиться за ископаемым топливом к двум враждебным странам.

И тут вам приходится иметь дело с Ираном. Ведь если они, например, делают этот выбор, то на мировой рынок начнут поступать миллионы баррелей нефти в сутки, что приведёт к снижению мировых цен.

Между тем эта безжалостная страна скорее убьёт всех своих граждан, чем предоставит им все права человека. Совсем недавно правоохранительные органы убили более сотни человек, которые вышли на протест из-за смерти жестоко избитой женщины. Она была убита то ли из-за того, что носила не тот хиджаб, то ли из-за того, что он был неправильно надет. И это не говоря уже об их давней истории терроризма.

Хорошо. Они также могут обратиться к Венесуэле — стране, которая оказалась лучшей в плане репрессий и создания беженцев, стране, службы безопасности которой обвиняются в пытках своего народа с помощью удушения химикатами и применения электрических разрядов на веки.

И с этими людьми вы хотите залезть в койку? Обе эти страны до сих пор объединяет одно общее дело: они ненавидят Америку — эти диктатуры опасным образом и всеми возможными способами и формами идут вразрез с тем, что президент Байден обещал, когда занимал Овальный кабинет.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я ясно дал понять, что права человека должны быть в центре нашей внешней политики, а не на периферии.

Да неужели? Права человека? В этих странах не было прав человека. Это, леди и джентльмены, паника. Именно из-за высоких цен на нефть и газ демократам стало невозможно остановить республиканское цунами, которое придёт 8 ноября. Они отчаянно пытаются снизить цены.

Дата публикации 09 октября 2022 года.