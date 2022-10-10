Стрижки средней длины для женщин за 50 на осень: трендовые варианты, дающие эффект лифтинга

Женщинам 50+ очень важно выбирать правильную прическу и окраску волос. Им идеально подойдут стрижки средней длины с подтягивающим эффектом. Они придадут лицу больше красоты и моложавости. Они делают волосы более объемными и отвлекают внимание от морщинок. В статье мы приведем трендовые варианты стрижек средней длины на осень, которые дают эффект лифтинга.

Лучшая стрижка для женщин за 50

Одним из главных трендов осени и зимы 2022 года станет прическа боб-каре с квадратным срезом волос. Она идеально подходит женщинам 50+. Эта стрижка имеет множество вариантов, и вы всегда можете стилизовать ее под свой образ.

Боб-каре необязательно должен быть коротким. Если у вас здоровые волосы, то вы можете носить длинную стрижку. Если у вас тонкие пряди, то сделайте прическу слоистой. Такой вариант особенно подходит круглолицым женщинам.

Каре с челкой

Каре с челкой – классическая стрижка для зрелых женщин. Эта утонченная и воздушная прическа подходит для любой формы лица. Если вы хотите придать ей гламурный оттенок, то сделайте челку-шторку.

Если вы хотите сделать гладкую прическу, то используйте фен или утюжок. Однако не все женщины любят стрижку, напоминающую шлем. В этом случае завейте кончики или сделайте пряди волнистыми. Используйте с этой целью солевой спрей.

Боб с прямым пробором

Чтобы скрыть седину, необходимо сделать хорошо структурированную стрижку средней длины. Вам подойдет боб с прямым пробором. Вы можете уложить его симметрично или асимметрично.

Многие природные блондинки маскируют седину с помощью золотистого цвета. Но этот оттенок идет не всем. Вы можете выбрать для окраски шоколадно-коричневые или рыжие тона. Они хорошо сочетаются с этой стрижкой, а также визуально освежают и омолаживают кожу.

Каре с градуированными слоями

Если вы хотите придать шевелюре больше объема, то сделайте каре с градуированными слоями. Особенностью этой стрижки является неравномерная длина прядей.

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Эта стрижка хорошо выглядит на окрашенных волосах. Она позволяет замаскировать отросшие корни. Вам понадобится обновлять окрашивание 1 раз в 3 месяца.

Модные цвета для окраски

Прически средней длины гармонично сочетаются с разными видами окрашивания волос. В возрасте за 50 лучше отказаться от таких оттенков, как платиновый или калифорнийский блонд. Они могут визуально старить.

Лучше отдать предпочтение карамельным и медовым тонам. Они сделают тонкие волосы более рельефными.

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Краска для волос должна отличаться не более чем на 2 тона от вашего натурального цвета шевелюры. При этом важно, чтобы она гармонировала с вашим цветом кожи.

Если вы брюнетка, то не следует краситься в блондинку. Вместо этого выбирайте рыжие тона.

Пучок для женщин 50+

Вы можете собрать волосы средней длины в пучок. Это удобная и комфортная прическа, которая выглядит привлекательно на женщинах любого возраста.

Чтобы создать подтягивающий эффект, сделайте низкий пучок. Не стягивайте волосы слишком сильно и избегайте громоздкости. Выпустите несколько прядей, чтобы они обрамляли лицо. Не наносите на шевелюру лак, он утяжеляет волосы и делает их плоскими.

Заключение

Эти прически и варианты окрашивания помогут вам выглядеть модно и современно. Они позволят вам визуально сбросить около 5, а то и 10 лет.