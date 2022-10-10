День Савватия: что нельзя делать 10 октября 2022 года
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История
Савватий Соловецкий
основал в России Соловецкую общину. Духовный муж служил в монастыре на Белом
озере. Но снискавшая его слава тяготила Савватия, и со временем он переселился
на Соловецкий остров. Ожидая скорую смерть, монах просил игумена Нафанаила
причастить его, но тот, к сожалению, не успел.
А в народе
Савватия прозвали Пчеловодом, потому что 10 октября пасечники укрывали ульи на
зиму. К нему и обращались за защитой пчел — чтобы зиму пережили спокойно.
Приметы и традиции
10 октября на
Руси готовили медовое печенье. Принято было угощать только семью, чужаков в дом
не звали.
Работать на Савватия
старались поменьше, ведь труд в этот день не приносил ни пользы, ни результата.
Люди обращали
внимания на погоду — если ветер 10 октября дует с юга, значит ждать вскоре солнца.
А сухая погода в День Савватия сулит бесснежную зиму.
Что нельзя делать
1 октября 2022 года
10 октября нельзя
планировать крупные траты.
Лучше в День
Савватия встать пораньше, чтобы защититься от зимней бессонницы.
Женщинам нельзя в
этот день заниматься волосами — лучше отказаться от стрижки и окрашивания.
В лес 10 октября
не ходят, можно заблудиться. Также не стоит покидать дом после заката.
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