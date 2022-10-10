День Савватия: что нельзя делать 10 октября 2022 года

История

Савватий Соловецкий

основал в России Соловецкую общину. Духовный муж служил в монастыре на Белом

озере. Но снискавшая его слава тяготила Савватия, и со временем он переселился

на Соловецкий остров. Ожидая скорую смерть, монах просил игумена Нафанаила

причастить его, но тот, к сожалению, не успел.

А в народе

Савватия прозвали Пчеловодом, потому что 10 октября пасечники укрывали ульи на

зиму. К нему и обращались за защитой пчел — чтобы зиму пережили спокойно.

Приметы и традиции

10 октября на

Руси готовили медовое печенье. Принято было угощать только семью, чужаков в дом

не звали.

Работать на Савватия

старались поменьше, ведь труд в этот день не приносил ни пользы, ни результата.

Люди обращали

внимания на погоду — если ветер 10 октября дует с юга, значит ждать вскоре солнца.

А сухая погода в День Савватия сулит бесснежную зиму.

Что нельзя делать

1 октября 2022 года

10 октября нельзя

планировать крупные траты.

Лучше в День

Савватия встать пораньше, чтобы защититься от зимней бессонницы.

Женщинам нельзя в

этот день заниматься волосами — лучше отказаться от стрижки и окрашивания.

В лес 10 октября

не ходят, можно заблудиться. Также не стоит покидать дом после заката.