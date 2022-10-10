Рыбинск. Криминальная хроника с 3 по 9 октября

Полицейские продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Сотрудниками ДПС ГИБДД в микрорайоне Мариевка остановлен мотоцикл “Урал”, под управлением мужчины 1990 г.р., который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ст. 12.8 КоАП РФ, не имеющий права управления транспортными средствами .

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мотоцикл помещен на штрафстоянку.

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Участковыми уполномоченными полиции раскрыта кража из магазина бытовой техники

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина, расположенного на улице Крестовой похищен товар – планшет. Ущерб составил около 49 тыс. рублей.

В ходе проведенной проверки участковыми уполномоченными полиции установлена подозреваемая в совершении кражи – неработающая, ранее судимая женщина 1988 г.р.

Подозреваемой даны признательные показания, пояснила, что испытывала материальные трудности, похитила планшет и сдала в залог в ломбард.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Смоленской области, обвиняемого в покушении на сбыт более 3.5 кг наркотических средств

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Смоленской области 2000 г.р., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Обвиняемый был задержан сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД России по Ярославской области в результате оперативно-розыскных мероприятий в июле 2022 г в Рыбинском районе. При обыске в арендованном автомобиле, на котором передвигался обвиняемый, были обнаружены 8 пакетов с наркотическим веществом, содержащим в своем составе мефедрон, общей массой более 3,5 кг., то есть в особо крупном размере.

Установлено, что обвиняемый работал курьером по получению и закладке наркотических средств. Он должен был получать крупные партии наркотических средств через тайники, затем запрещенные вещества перевезти на территорию республики Беларусь и оборудовать там тайники, через которые наркотические вещества должны были реализовываться наркопотребителям.

Общение с «работодателем» происходило в мессенджере со строгим соблюдением конспирации. Он должен был немедленно удалять всю переписку с ним, в телефоне не должно было быть информации, свидетельствующей о его причастности к незаконному обороту наркотиков.

После задержания по ходатайству следствия мужчине судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полицейские разыскали заблудившихся в лесу жительницу Рыбинска с трехлетним сыном

3 октября вечером в Рыбинском районе Ярославской области около 18.30 в полицию поступило сообщение о том, что днем в районе деревни Кабатово ушла в лес жительница Рыбинска женщина 1969 г.р. с трехлетним сыном. Незамедлительно сотрудниками полиции были организованы поисковые мероприятия, участие в поиске приняли волонтеры.

В тот же день, около 23.00 сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыюинское» в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве заблудившиеся мама с ребенком найдены в районе деревни Тихменево, примерно в 10 км от того места, где они вошли в лес. С ними все в порядке, они доставлены домой.

Сотрудники полиции благодарят всех кто принял участие в поиске и призывают быть осторожными, отправляясь в лес.

Не стоит идти в лес, если сомневаетесь, что сможете отыскать дорогу обратно. Не будьте самонадеянны, старайтесь не ходить за грибами или ягодами в одиночку, даже если уверены в том, что хорошо знакомы с местностью.

Обязательно возьмите с собой мобильный телефон, перед выходом полностью зарядите его аккумулятор и пополните баланс.

Обращайте внимание на погодные условия: в пасмурную погоду поход лучше отложить. Надевайте удобную непромокаемую одежду и обувь.

Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, своевременно информируйте их об изменении своих планов.

Если Вы – пожилой человек, воздержись от походов в лес в одиночку.

В случае если вы все-таки заблудились, постарайтесь как можно скорее сообщить об этом в полицию. Для этого на мобильном телефоне необходимо набрать номер 102.