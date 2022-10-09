С перьями, боковой челкой и текстурированными кончиками: великолепные идеи причесок для длинных черных волос

Длинные черные волосы имеют темный, насыщенный и блестящий цвет. Кроме того, это универсальный вариант стрижки, на которую можно выполнить самые разнообразные прически. Вот несколько популярных идей причесок для женщин с длинными черными волосами.

Длинные слои с перьями и челка набок

Этот вариант просто отлично подходит всем тем, у кого длинные прямые волосы и хочется разнообразия. Если пряди густые, то стоит попросить стилиста использовать бритву при выполнении слоев.

Серые волосы с коричневыми бликами

Коричневые блики помогают добавить прядям более мягкий цвет. Окрашивание в технике балаяж смотрится просто восхитительно. Стоит собрать пряди в небрежный пучок или завить волны.

Вьющиеся черные волосы до талии

Это просто идеальная прическа. Нужно регулярно состригать кончики, чтобы волосы выглядели потрясающе.

Блестящие черные густые волосы

Стоит регулярно выполнять процедуры по уходу за прядями. Нужно попросить стилиста добавить синий цвет для большей интенсивности.

Рваные черные пряди с волнами

Это просто идеальная прическа для стильной и современной девушки. Нужно регулярно подстригать кончики и еженедельно делать маски для волос. Также стоит минимизировать использование тепловых инструментов.

Длинные распущенные волосы

Если длинные пряди, то стоит попробовать V-образную стрижку. Можно уложить пряди так, чтобы получились свободные локоны. Это поможет подчеркнуть многослойность стрижки.

Длинные свободные волны

Свободные волны в сочетании с темными волосами выглядят непринужденно и шикарно. Стоит использовать специальные инструменты, которые помогут создать кудри без нагрева волос.

Длинные черные тугие кудри

Это просто отличное и стильное решение, которое подходит для любого образа. Длинные тугие кудри легко можно стилизовать и сделать красивую прическу.

Длинные слоистые волосы

Стоит продемонстрировать свои роскошные волосы при помощи длинных многослойных стрижек со стильной челкой. Слои помогут придать прядям больше объема и дополнительную динамику.

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Волнистые длинные локоны

Это модная и популярная тенденция, которая отлично подходит для модных и современных женщин. Благодаря легкой укладке можно оживить свои локоны и сделать их более притягательными.

Гладкие черные волосы с текстурированными кончиками

Это красивая и мягкая прическа. Многослойная стрижка выглядит стильно, модно и элегантно.

Длинные волосы с боковым пробором

Это довольно эффектная и гламурная прическа. Это хороший вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое, сохраняя при этом свои натуральные пряди.

Длинные текстурированные кудри

Это красивая романтичная прическа, которая подходит для любого торжества. Для создания красивых и романтичных волн стоит использовать плоек.

Волосы средней длины с мягкими кудрями

Мягкие волны идеально подходят для густых волос. Стоит сделать красивые объемные волны. Свободные завитки придадут особую текстуру прядям.

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Красивые и стильные волны

Это отличное решение для современных девушек. Важно зафиксировать кудри специальными средствами, чтобы они держались как можно дольше.

Красивые длинные волосы

Объемные пряди можно красиво укладывать и выглядеть каждый раз по-разному. Важно использовать продукты, которые не утяжеляют пряди.

Очень длинные волосы слоями

Такая прическа помогает добавить волосам динамику и дополнительный объем. Слои красиво обрамляют лицо.

Объемная прическа

Для получения дополнительного объема нужно использовать соответствующие продукты и инструменты для укладки. Длинная стрижка слоями смотрится просто превосходно на темных волосах.

Мягкий шег с челкой

Такая прическа помогает придать прядям дополнительный объем. Стоит добавить красивые коричневые блики.

Стоит дополнить прическу пляжными волнами.

Прямые волосы с пробором на бок

Стоит немного сместить от центра пробор, чтобы сделать образ более привлекательным. Такая прическа приподнимает лицо и добавляет объема прядям.