Отказ от молока, а затем – от сыра: 8-недельная очищающая диета, которая благотворно влияет и на пищеварение, и на кожу

Многие привыкли проводить очищение организма или так называемый детокс весной. Однако к его помощи можно приступать абсолютно в любое время года. Сейчас с наступлением осени отличный для этого период. В сегодняшней статье более подробно остановимся на 8-недельной такой диете. Она несет в себе массу преимуществ для здоровья. При этом вы сможете есть здоровую пищу, не сокращая порции. В результате будет ощутимая потеря веса и взрывной уровень энергии.

Неделя 1. Жидкость

Большинство людей при изменениях в привычном рационе сосредотачиваются на том, что есть. Однако они мало уделяют вопросу питьевого режима. Вместе с тем достаточное потребление жидкости играет ключевую роль при 8-недельной очищающей программе. Нужно пить как можно больше обычной негазированной воды. А вот от алкоголя, напитков, обогащенных сахаром и искусственными подсластителями, а также от кофе и чая с кофеином стоит постепенно отказаться.

Возможно, сразу прийти к такого рода ограничению будет трудно, не пугайтесь. При отказе от кофеина и сахара могут проявиться некоторые побочные эффекты. Например, головная боль, головокружение и повышенная раздражительность. Каждое утро привыкайте начинать с большого стакана теплой негазированной воды с лимоном. Замечено, что она творит чудеса не только с пищеварением, но и с состоянием кожи.

Неделя 2. Молочные продукты

Во вторую неделю исключают молоко, сливки, кефир и сметану. Старайтесь экспериментировать, пробуйте альтернативные напитки. Сегодня практически в каждом супермаркете можно найти заменители молока на растительной основе, йогурта. Важно понимать, что многие из таких продуктов подслащены сахаром. Внимательно изучайте этикету и состав перед покупкой. Если вы хотите быть уверенным в составе, приготовьте молочные напитки самостоятельно.

Неделя 3. Сыр и масло

Именно третья неделя считается одной из самых сложных в программе. Особенно, для истинных любителей сыра, ведь от него придется отказаться вместе со сливочным маслом. Однако этот шаг положительно скажется на процессе пищеварения. Все дело в том, что жирные сыры трудно перевариваются в организме. Если вы не знаете, чем заменить классический бутерброд, обязательно попробуйте хумус ,масло из семян масличных культур или песто без сыра.

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Также отличным вариантом считаются хлопья пивных дрожжей. У них, помимо сырного вкуса, есть много других преимуществ для здоровья.

Неделя 4. Соль и сахар

Отказ от сахара — один из ключевых шагов программы. Если вам трудно сделать это в одночасье, сначала попробуйте заменить его более здоровыми альтернативами. Например, стевией, кленовым сиропом, финиками или инжиром. В них содержится исключительно природные сахара, не злоупотреблять подобного рода продуктами также не стоит. В алкоголе тоже полно сахара, поэтому с этой недели придется отказаться и от него.

Также пересмотрите количество потребляемой соли. Вместо рафинированного продукта введите в свой рацион его альтернативы. В них содержится не только химически произведенный простой хлорид натрия, но и минералы. Отличным вариантом признается соль Параджд, розовая гималайская, кельтская или персидская голубая соль.

Недели 5-6. Пшеница и глютен

Позади же половина программы детокса. Если вы дошли до этого момента, уже в праве гордиться собой. С большой долей вероятности можно утверждать, что вы уже почувствовали на себе, какие изменения в организме принесло такого рода питание. Положительные моменты обязательно придадут вам сил для решения задач следующих четырех недель.

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Начиная с 5-6 недель, пшеница и глютен также находятся в списке запрещенных. Это означает, что теперь вы можете избавиться от переработанных, некачественных и пустокалорийных продуктов одновременно.

Пришло время научиться заменять хлеб альтернативами. При успешной попытке этот период не вызовет затруднений. На завтрак, например, приготовьте овсяные американские блины. Также подойдет и классическая овсяная каша. Не забудьте о богатых витаминами смузи. В качестве перекусов ешьте больше семечек и свежих фруктов. А если вы не можете представить свою жизнь без хлеба, покупайте варианты без пшеницы и глютена. Сегодня такие можно найти практически в каждом супермаркете у дома.

Неделя 7. Плохие масла

К счастью, современные производители начали понимать, что спрос на полезные, нерафинированные и высококачественные масла увеличился.

Во время 8-недельной программы старайтесь использовать оливковое, авокадо, конопляное или кокосовое масло. Также обратите внимание на популярное в Индии безлактозное масло — гхи.

Неделя 8. Мясо и рыба

На восьмой неделе нужно полностью исключить мясо и рыбу. Большинство людей едят мясо несколько раз в день. Это, в свою очередь, создает огромную нагрузку на пищеварительную систему. В конечном счете может привести к ожирению и многим другим проблемам со здоровьем.

С другой стороны, если вы не можете представить свою жизнь без мяса и рыбы, отдавайте предпочтение качеству, а не количеству. Обязательно присмотритесь к продуктам органического земледелия.