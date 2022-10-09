 

Опять двойка: как должен реагировать родитель на школьные отметки ребенка

09.10.2022, 22:45, Разное
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Через несколько дней на каникулы пойдут школьники, обучающиеся по триместрам. Это значит, что скоро им выставят оценки. Некоторые ученики будут, мягко говоря, недовольны и расстроены отметкам. Взрослым же стоит проявлять мудрость и знать некоторые тонкости воспитания детей.

Если ребенок получил двойку или тройку, ни в коем случае нельзя повышать на него голос. Психолог Мария Скрынникова советует родителям спокойно и без негативных эмоций объяснить своему чаду, что плохую отметку следует исправить, а также предложить способы решения появившейся проблемы.

На каникулах будут полезными занятия по предметам, которые даются ребенку с трудом. Родителям стоит принимать непосредственное участие в домашнем обучении. Однако не стоит днями напролет корпеть над уроками, ведь на каникулах детям важно хорошо отдохнуть и набраться сил перед учебой.

“Можно предложить ему (ребенку – Прим. ред.), например, позаниматься полчаса после ужина той же математикой в игровой форме”, – цитирует Скрынникову “Радио 1”.

В общем, родителям, придерживающимся правил воспитания детей, стоит понимать, что кричать на ребенка из-за плохой оценки нельзя, поскольку такая реакция не мотивирует. Напротив, нужно сказать, что такое бывает в жизни, и объяснить, почему важно исправить сложившуюся ситуацию.


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