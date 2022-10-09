Опять двойка: как должен реагировать родитель на школьные отметки ребенка

Через несколько дней на каникулы пойдут школьники, обучающиеся по триместрам. Это значит, что скоро им выставят оценки. Некоторые ученики будут, мягко говоря, недовольны и расстроены отметкам. Взрослым же стоит проявлять мудрость и знать некоторые тонкости воспитания детей.

Если ребенок получил двойку или тройку, ни в коем случае нельзя повышать на него голос. Психолог Мария Скрынникова советует родителям спокойно и без негативных эмоций объяснить своему чаду, что плохую отметку следует исправить, а также предложить способы решения появившейся проблемы.

На каникулах будут полезными занятия по предметам, которые даются ребенку с трудом. Родителям стоит принимать непосредственное участие в домашнем обучении. Однако не стоит днями напролет корпеть над уроками, ведь на каникулах детям важно хорошо отдохнуть и набраться сил перед учебой.

“Можно предложить ему (ребенку – Прим. ред.), например, позаниматься полчаса после ужина той же математикой в игровой форме”, – цитирует Скрынникову “Радио 1”.

В общем, родителям, придерживающимся правил воспитания детей, стоит понимать, что кричать на ребенка из-за плохой оценки нельзя, поскольку такая реакция не мотивирует. Напротив, нужно сказать, что такое бывает в жизни, и объяснить, почему важно исправить сложившуюся ситуацию.