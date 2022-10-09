 

Дневная сонливость опасна? Людей с недосыпом предупредили о серьезном заболевании

09.10.2022, 22:45, Разное
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Многие люди постоянно хотят спать днем. Такое состояние объясняется недосыпом, нарушением режима, общей усталостью. Конечно, продуктивность при этом снижается. Но в большинстве случаев дневная сонливость – это естественная реакция организма. Но она также может быть и симптомом такого заболевания, как нарколепсия. И в таком случае, разумеется, стоит бить тревогу и обращаться за помощью к специалистам.

Врач-психотерапевт, психолог, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, что нарколепсия возникает тогда, когда мозг не может правильно отрегулировать процессы бодрствования и сна. При таком расстройстве человек может заснуть в самом неподходящем для этого месте, совершать некоторые действия неосознанно, часто просыпаться ночью, чувствовать слабость в мышцах после позитивных эмоций.

Вне всяких сомнений – нарколепсия является опасным заболеванием, поскольку при нем велика вероятность несчастных случаев. Например, человек при таком расстройстве может заснуть за рулем и устроить ДТП или может получить травмы в других ситуациях, требующих концентрации.

Колесниченко отмечает: нарколепсия – довольно редкое заболевание. То есть оно встречается нечасто. Однако стоит знать, что нарколепсия может начаться в любом возрасте у любого человека.


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