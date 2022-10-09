Боб — универсальная модная прическа для любого возраста: какой тип стрижки выбрать для женщин за 60

С возрастом наши волосы становятся более тонкими из-за гормональной перестройки организма.

Отличным решением для женщин старше 60 лет станет стрижка боб, длина которой варьируется от области ушей и до плеч. Такая прическа не требует слишком сложного ухода и придает молодость и особый стиль внешности.

Стрижка боб поможет добавить объем тонким волосам. Вот несколько популярных вариантов такой прически для женщины старше 60 лет.

Асимметричный боб

Это отличный вариант прически на тонкие волосы. Очень хорошо смотрится вместе с седыми волосами.

При выполнении укладки стоит выбирать продукты, которые добавляют объем, а не делают пряди слишком текстурированными.

Боб длиной до подбородка

Такая прическа помогает сделать внешний вид женщин, которые носят очки, более молодым и привлекательным.

Можно создать стильный и современный образ, если дополнить очки красной оправой.

Классический боб с челкой

Это хорошая стрижка для женщин, которые хотят скрыть морщины. Челка помогает прикрыть лоб, делая внешний вид более молодым.

Округлая стрижка боб

Это хороший способ смягчить несколько резкие и острые черты лица и линии челюсти. Мягкая челка помогает подчеркнуть красоту глаз.

Округлый боб очень просто укладывать при помощи круглой щетки и мусса. Это помогает придать дополнительный объем прическе.

Пикси-боб

Это омолаживающая прическа для женщин более старшего возраста. Такая прическа выглядит стильно, эффектно и красиво обрамляет лицо.

Боб с цветом волос соль и перец

Это смелое и эффектное решение. Такая прическа и цвет волос помогают придать внешности большую мягкость и привлекательность.

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Удлиненный боб

Длинный боб слоями является хорошим омолаживающим вариантом. Этот эффект достигается благодаря стильной и немного небрежной текстуре.

Классический перевернутый боб

Это универсальная прическа, которая помогает улучшить внешний вид. Эта прическа одинаково смотрится как на прямых волосах, так и на слегка волнистых. Подходит для женщин любого возраста.

Объемный пикси-боб

Такая прическа помогает сделать внешний вид стильным и притягательным.

Можно попросить стилиста сделать более длинные пряди сверху. Так волосы будут выглядеть более густыми.

Красиво уложенный боб

Эта прическа помогает добавить образу большую элегантность. Это хороший вариант всем тем, кому нравится классическая модель стрижки со смелыми нотками.

Такая стрижка обладает просто удивительным омолаживающим эффектом.