Пентагон назвал плановым полет разведчика ВМС США над местом ЧП с «Северными потоками»

В командовании военно-морских сил США по Европе и Африке заявили, что самолет-разведчик ВМС США находился над местом повреждения газопроводов «Северный поток» в рамках планового полета.

В европейско-африканском командовании ВМС отметили, что самолеты шестого флота США часто совершают вылеты с баз союзников, чтобы повысить эффективность и совместимость, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ писали, что самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon оказался рядом с местом диверсии на газопроводе «Северный поток – 2» через несколько часов после взрыва, свидетельствуют данные о перемещениях техники.

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