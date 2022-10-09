 

Пентагон назвал плановым полет разведчика ВМС США над местом ЧП с «Северными потоками»

09.10.2022, 21:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В командовании военно-морских сил США по Европе и Африке заявили, что самолет-разведчик ВМС США находился над местом повреждения газопроводов «Северный поток» в рамках планового полета.

В европейско-африканском командовании ВМС отметили, что самолеты шестого флота США часто совершают вылеты с баз союзников, чтобы повысить эффективность и совместимость, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ писали, что самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon оказался рядом с местом диверсии на газопроводе «Северный поток – 2» через несколько часов после взрыва, свидетельствуют данные о перемещениях техники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.20 / Times – России грозит исключение из мировой лёгкой атлетики за просроченный штраф

27.07.22 / Генпрокурор России заявил об «оголтелой русофобии» коллег из Европы

03.08.20 / Школьные и транспортные карты не попали под запрет на пополнение наличными

22.07.20 / В июне промпроизводство сократилось на 7,1% – Госстат Украины

11.02.22 / Губернатор Калужской области объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников

08.11.20 / Мнения: Республиканцы «сливают» Трампа

09.10.20 / Президент Кыргызстана назвал условие своей отставки. Его пресс-служба говорила, что такой вопрос не рассматривают

07.10.20 / В Кремле рассказали о разговоре Путина с Алиевым

26.08.20 / В центре Гамалеи рассказали о подготовке перед вакцинацией от COVID

28.07.20 / Ученые из “Днепровской политехники” изобрели установку, безопасно утилизирующую медицинский мусор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика