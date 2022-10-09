ФСБ зафиксировала рост числа обстрелов Украиной приграничной территории России

ФСБ РФ с начала октября отмечает увеличение числа обстрелов приграничных регионов РФ Украиной, обстрелы осуществляются в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей.

По данным ФСБ, за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях. Украина использует реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы и беспилотные летательные аппараты, приводит сообщение ТАСС.

В результате этих обстрелов погиб один человек, пятеро ранены, в том числе ребенок.

Накануне сообщалось, что под обстрел ВСУ попали села и город Грайворон Грайворонского городского округа, есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт.

—