 

ФСБ зафиксировала рост числа обстрелов Украиной приграничной территории России

09.10.2022, 21:15, Новости дня
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ФСБ РФ с начала октября отмечает увеличение числа обстрелов приграничных регионов РФ Украиной, обстрелы осуществляются в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей.

По данным ФСБ, за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях. Украина использует реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы и беспилотные летательные аппараты, приводит сообщение ТАСС.

В результате этих обстрелов погиб один человек, пятеро ранены, в том числе ребенок.

Накануне сообщалось, что под обстрел ВСУ попали села и город Грайворон Грайворонского городского округа, есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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