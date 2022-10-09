ФСБ зафиксировала рост числа обстрелов Украиной приграничной территории России
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ФСБ РФ с начала октября отмечает увеличение числа обстрелов приграничных регионов РФ Украиной, обстрелы осуществляются в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей.
По данным ФСБ, за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях. Украина использует реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы и беспилотные летательные аппараты, приводит сообщение ТАСС.
В результате этих обстрелов погиб один человек, пятеро ранены, в том числе ребенок.
Накануне сообщалось, что под обстрел ВСУ попали села и город Грайворон Грайворонского городского округа, есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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