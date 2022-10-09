 

Офицер США Донато рассказал, когда Запад перестанет передавать оружие Украине

09.10.2022, 21:15, Новости дня
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Зимой тяжелое положение в американском оборонном секторе станет причиной того, что начнутся перебои поставок вооружения на Украину, написал в статье для издания The National Interest офицер военной разведки США Джозеф Донато.

В публикации он отметил, что американская оборонная промышленная база уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину. Также все меньше становятся запасы критически важных боеприпасов. Донато уверен, что при таких темпах уже этой зимой Запад не сможет передавать Украине вооружение, информирует РИА «Новости».

По мнению автора, всему виной «десятилетия американской деиндустриализации». Они усугубили проблемы в логистике и существенно сократили объемы военного производства.

Ранее сообщалось, что правительство Германии сформировало новый пакет помощи Украине в размере 11 млн евро, который будет включать поставки курток, палаток и другого снаряжения для украинских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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