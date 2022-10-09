Мнение: O козырном тузе в рукаве у Путина… Как сыграет ставка?



Фото © РИА «Новости»

Чего греха таить, простые россияне соскучились и даже истосковались по «хорошим вестям» из зоны специальной военной операции. Успешные перегруппировки вкупе с не менее удачными отводами войск на более выгодные позиции — это, конечно же, прекрасно. Однако ж обычному «штафирке», не искушённому в тактике и стратегии, подсознательно всё же хочется, чтобы перегруппировывался и демилитаризовывался в первую очередь противник. И во вторую — тоже он.

Кажется, эти народные чаяния теперь начинают сбываться. Если верить таким бесспорным военным экспертам, как глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и глава «кремлёвской кухни» Евгений Пригожин. Из их слов, во всяком случае, можно сделать вывод, что российский президент Владимир #Путин достал из рукава очередного туза. Не исключено, козырного.

Как сообщили с утра субботы российские СМИ, 8 октября на должность командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине назначили главкома Воздушно-космических войск РФ, генерала армии Сергея Суровикина. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шойгу. До сих пор о наличии такой должности не сообщалось, а само её появление в публичном пространстве многие сочли чем-то вроде образования Ставки главного командования.

Известно, что Сергей Суровикин — сибиряк. Он родился в Новосибирске в 1966 году, окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ — все места учёбы заканчивал с отличием. С 2002 по 2004 год был командиром 34-й МСД в Екатеринбурге, с 2004 года по 2005 год — командиром 42-й гв. МСД в Чечне. Далее он был начальником штаба и впоследствии командующим 20-й гв. ОА до 2008 года. Затем занял должность начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России, через два года стал начштаба Приволжско-Уральского военного округа в Екатеринбурге. Ещё через год стал первым заместителем командующего войсками ЦВО, далее возглавил Восточный военный округ, с марта 2017-го параллельно руководил Группой российских войск в Сирии, но через семь месяцев перешёл на должность главкома ВКС России.

Считается, что в ходе командования группировкой «Юг» на Украине Сергей Суровикин достиг успехов. В частности, из сообщений военного ведомства стало известно, что под его командованием был «завершён разгром» окружённой группировки ВСУ. Впрочем, ситуационные карты, ежедневно публикуемые официальными источниками, показывают следующее…

1. Положение в южных регионах Украины, подконтрольных РФ, на конец июля 2022 года:



2. Положение в южных регионах Украины, подконтрольных РФ, на 8 октября 2022 года:



Ну, высшему военно-политическому руководству России наверняка виднее, чем простым штатским…

Как бы то ни было, Сергея Суровикина многие характеризуют как одного из самых ярких командиров Российской армии — энергичного, инициативного, способного брать на себя ответственность и принимать нетривиальные решения. А главное его умение — способность действовать в любой обстановке, полагаясь на те средства, которые есть в распоряжении.

Со своей стороны, прежде критиковавший действия МО РФ Рамзан Кадыров, комментируя назначение командующим объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине генерала армии Сергея Суровикина, выразил уверенность, что тот сможет исправить ситуацию. Он отметил, что лично знает Суровикина «уже почти 15 лет», и охарактеризовал его как «настоящего генерала и воина, опытного, волевого и дальновидного командующего», для которого патриотизм, честь и достоинство «всегда стоят превыше всего». В свою очередь, создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин назвал генерала Суровикина легендарной личностью.

При этом в экспертных кругах высказывается мнение, что назначение Сергея Суровикина «ответственным за Украину» может означать отстранение Сергея Шойгу и Валерия Герасимова от оперативного управления войсками, а также сдвиг спецоперации к режиму КТО. Также нового назначенца именуют «последним кадровым резервом Путина». И ходят разные слухи насчёт амбициозных планов генерала занять место министра обороны и сложных отношениях с нынешним главой ведомства и его командой. Наконец, Сергея Суровикина некоторые источники называли одним из возможных лоббистов частичной мобилизации.

С другой стороны, «исход битвы» решает не столько харизма, сколько Система. И то, насколько быстро, профессионально и грамотно она способна решать вопросы управления, взаимодействия, логистики, резервов, разведки, планирования, подготовки и реализации запланированного. Насколько умелые и адекватные люди присутствуют в каждом звене и на каждом участке. Сможет ли один человек тут всё исправить и всё наладить, Бог весть…

Как бы то ни было, Владимир #Путин выбросил ещё один свой козырь на стол. Поможет ли?

Чья карта в итоге будет бита?

—