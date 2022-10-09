Пытки гантелью, обыски у «Голоса»* и дело «Весны»

Хроника текущих репрессий.

После объявления в РФ частичной мобилизации градус преследования активистов, особенно за тех, кто выступил против событий в Украине, стремительно подскочил. Чудовищная история произошла с участниками «Маяковских чтений» в Москве. К одному из них — поэту Артему Камардину — правоохранители ворвались с обыском, силовики, как говорят свидетели, избили всех, кто находился в квартире, а самого Камардина, по словам его адвоката, изнасиловали гантелью. Против активиста и двух его друзей возбудили уголовное дело из-за стихов. Подробнее об этом деле, о массовых обысках и новых «фейковых» делах — в нашем выпуске «Хроники текущих репрессий» за последние две недели.

Дискредитация» и «фейки»

Гособвинение запросило два года колонии строгого режима жителю Алушты Александру Тарапону за распространение «фейков» о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК), передает проект «Сетевые свободы».

Уголовное дело возбудили после того, как он вывесил на воротах дома фото своего родственника — росгвардейца — с соответствующей подписью, характеризующей события в Украине.

Сам Тарапон, размещая фотографию, надеялся, что супруга родственника увидит эти листовки, начнет звонить мужу и требовать вернуться домой со «спецоперации». «Сетевые свободы» уточняют, что следствие не спросило мнения самого росгвардейца о произошедшем.

Дело против крымчанина возбудили еще в апреле. 20 октября Алуштинский городской суд заслушает последнее слово подсудимого и удалится для вынесения приговора.

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В Петрозаводске завели второе уголовное дело против 77-летней пенсионерки Татьяны Савинкиной за повторную дискредитацию армии РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК), пишет Baza.

Причиной стала листовка, которую гражданка якобы наклеила 24 сентября в лифте жилого дома, на которой, в частности, было написано, что ей стыдно за происходящее.

Ранее 23 сентября силовики провели обыск у пенсионерки, сообщил телеграм-канал From Karelia with Freedom. После следственных действий ее доставили на допрос в Следственное управление МВД Карелии, после чего отпустили.

До возбуждения дела Савинкину как минимум четыре раза штрафовали из-за расклейки листовок: три раза по статье о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) и один раз по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Дважды на нее писали доносы — сотрудница ТСЖ и девятиклассница.

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Против главы якутского отделения партии «Яблоко» Анатолия Ноговицына возбудили дело о повторной дискредитации армии из-за видеообращения, пишет журналистский проект ASTRA.

23 сентября Ноговицын написал в своем канале, что к нему домой приехала полиция и его увезли в ОП №4. Позже стало известно о возбуждении дела. 25 сентября Якутский городской суд избрал Ноговицыну меру пресечения в виде запрета определенных действий. Политику нельзя пользоваться средствами связи и выходить из дома в неположенное время. При этом следователь просил заключить его под домашний арест.

13 апреля Ноговицына оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за репоста видеорепортажа из Николаева.

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В Санкт-Петербурге Следственный комитет предъявил художнице Саше Скочиленко обвинение по делу о распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) в окончательной редакции, информация об этом опубликована в телеграм-канале в ее поддержку.

По версии СК, Скочиленко заменила ценники в магазине «Перекресток» на листовки. Ей вменили пять таких надписей. Информацию на ценниках ведомство сочло ложной. Саму акцию, по мнению следователей, художница совершила «имея предубеждение и неприязненное чувство» по отношению к действиям российской армии, а также по мотивам политической вражды.

Скочиленко задержали 11 апреля и спустя два дня отправили под стражу. Девушка признала факт распространения листовок, но не считает себя виновной и отрицает, что распространяла ложную информацию.

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Обвиняемый за военные «фейки» правозащитник из Череповца Григорий Винтер рассказал о том, что оглох на левое ухо из-за низкой температуры в его камере в СИЗО, пишет SOTAvision.

Винтер в своем письме также сообщил, что у него заканчивается собственный запас инсулина, а руководство изолятора не знает, что с этим делать. «Что в Череповце, что в Вологде — я единственный диабетик в тюрьме. Оглох на левое ухо, потому что в камере было +10 градусов. Лекарств здесь нет совсем. Спасибо за все! Я держусь! Всех обнимаю», — написал правозащитник.

3 сентября стало известно о возбуждении дела против Винтера по статье о «фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом стали посты с информацией о действиях российских военных.

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