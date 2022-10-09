 

Названы первые признаки депрессии: когда нужна помощь врача

09.10.2022, 19:57, Разное
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Депрессия – довольно распространенное психическое расстройство, при этом далеко не все знают о признаках заболевания. Его развитие зачастую не замечают. Когда все-таки стоит бить тревогу, объяснила
врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко.

По ее словам, первыми признаками депрессии являются различные нарушения сна – наблюдаются ночные пробуждения, происходят вздрагивания во сне, поздние засыпания и ранние пробуждения. То есть человек не спит нормально при этом психическом расстройстве.

Еще один признак депрессии – снижение настроения и безразличие к вещам, которые раньше были в удовольствие. При этом заболевании у человека не так ярко выражены эмоции, как раньше, а если и демонстрирует какую-то реакцию, то преимущественно раздражительность и недовольство.

“Эти признаки являются тревожным звоночком и поводом для обращения к врачу”, – предупредила Левченко.

Эксперт также отметила: если человек пережил несколько депрессий и при этом не обращался к специалистам, через некоторое время у него могут появляться панические атаки. Так что очень важно во время психических расстройств прибегать к медицинской помощи.


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