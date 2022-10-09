 

Шикарный рецепт от Расторгуева из “Любэ”: спагетти с грибами в сливочном соусе

09.10.2022, 19:57, Разное
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Октябрь — лучшее время для употребления грибов, особенно, если они свежие. Если хочется приготовить что-то вкусное и полезное, берем на заметку рецепт известного певца. Однажды на телешоу Расторгуев из “Любэ” рассекретил блюдо, которому нет равных — спагетти с грибами в сливочном соусе.

Ингредиенты:

  • Белые грибы — 6-7 штук. Подойдут замороженные или недавно собранные, полностью прошедшие тепловую обработку;
  • Спагетти из твердых сортов пшеницы — около 400 г;
  • Сливочное масло — около 1/4 упаковки;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Мука пшеничная — 3 столовых ложки;
  • Сливки — 1 упаковка;
  • Соль, приправа и зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  • Грибы обработанные свежие
    Николай Расторгуев из “Любэ” просто режет на тонкие пластинки. Если же у нас полуфабрикат, после измельчения его нужно отварить 10 минут.
  • Для соуса, согласно рецепту, на глубокой сковороде топим растительное масло, добавляем для аромата дробленый чеснок. Помешивая, засыпаем туда муку, немного соли и заливаем щедрой порцией сливок. Должна получиться однородная консистенция, в которую нужно погрузить грибы и довести до готовности.
  • Важно! Николай Расторгуев рекомендует добавлять приправу. Количество солист “Любэ” определяет на глаз, интуитивно.
  • Спагетти варим в кипящей подсоленной воде и выкладываем на тарелки. Сверху заправляем кушанье нашим сливочным соусом с грибами. Можно покрошить петрушку, укроп и прочую зелень, чтобы посыпать сверху блюдо.

    • Вот и все! Ужин по рецепту звезды удался. Николай Расторгуев из группы “Любэ” регулярно лакомится такой сытной едой и остается довольным.


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