Шикарный рецепт от Расторгуева из “Любэ”: спагетти с грибами в сливочном соусе
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Октябрь — лучшее время для употребления грибов, особенно, если они свежие. Если хочется приготовить что-то вкусное и полезное, берем на заметку рецепт известного певца. Однажды на телешоу Расторгуев из “Любэ” рассекретил блюдо, которому нет равных — спагетти с грибами в сливочном соусе.
Ингредиенты:
- Белые грибы — 6-7 штук. Подойдут замороженные или недавно собранные, полностью прошедшие тепловую обработку;
- Спагетти из твердых сортов пшеницы — около 400 г;
- Сливочное масло — около 1/4 упаковки;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Мука пшеничная — 3 столовых ложки;
- Сливки — 1 упаковка;
- Соль, приправа и зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
Николай Расторгуев из “Любэ” просто режет на тонкие пластинки. Если же у нас полуфабрикат, после измельчения его нужно отварить 10 минут.
Вот и все! Ужин по рецепту звезды удался. Николай Расторгуев из группы “Любэ” регулярно лакомится такой сытной едой и остается довольным.
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