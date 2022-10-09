 

Пышная путешественница – Личное мнение

09.10.2022, 19:35, Разное
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Была такая телеведущая Анфиса Чехова — давно ничего про неё не слышно. Оказывается, 44-летняя пышная женщина особо не заморачивается, а путешествует.

То она на Сейшелах, то в Америке, а потом забирается в джунгли и сидит в позе лотоса на Бали.


Фото: Соцсети

Трудно поверить в слухи, что все путешествия оплачивает тайный поклонник. Тем более, что за любовь такая, если ему нужно зарабатывать деньги, а её в Москве днём с огнём нет?

Сама Анфиса про замуж говорит, что не хочет. Так многие говорят, кто не замужем.

Свободная и взрослая женщина уверяет, что после штампа в паспорте начинается быт, борщ в обед, супермаркет для продуктов по выходным.

Такое вот представление о браке у нашей Анфиски. То ли дело сейчас — то в джунглях, то ещё где.

Ну, такая вариация на тему известного фильма с Джулией Робертс. Там тоже баба полетела и летела, летела, летела.

Впрочем, а почему бы и нет? Когда ещё, если не в 44, пожить для себя?

Хотели бы так?

Источник: Лена Миро


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