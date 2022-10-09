На Госуслугах появится возможность мобилизовывать знаменитостей путём онлайн-голосования

Минцифры представило механизм онлайн-голосования за артистов, музыкантов, рэперов и блогеров, которые будут мобилизованы для участия в специальной военной операции на территории Украины.

Повестка будет разыгрываться еженедельно среди знаменитостей, набравших наибольшее число голосов.

Как пояснили в ведомстве, россияне смогут сами выбрать певцов и музыкантов, которых хотят увидеть в окопах. Мобилизованные звёзды будут проходить службу согласно своей воинской специальности, а заниматься творчеством они смогут в свободное время, если разрешит старшина. Артисты будут служить в том числе автоматчиками, сапёрами и танкистами, поднимая таким образом боевой дух сослуживцев.

В первую неделю голосования лидерами народных симпатий стали актёр Данила Козловский, видеоблогер Дмитрий Иванов и внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков. Для вручения повесток в торжественной обстановке они были приглашены в банкетный зал Храма Христа Спасителя.

– Прежде мобилизация носила случайный характер лотереи. Теперь мы можем призывать любимых исполнителей на военную службу более целенаправленно, согласно пожеланиям граждан, – отметил представитель ведомства. – Россияне воспитаны на шоу, где каждую неделю выбывает кто-то из участников, и сегодня этот опыт пригодится на спецоперации. В настоящее время мы ведём переговоры с представителями федеральных каналов о запуске реалити-шоу «Окоп», в котором будут принимать участие мобилизованные звёзды.

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