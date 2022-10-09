 

Сумка слагаемых: почему растет популярность инвестиций в брендовые аксессуары

09.10.2022, 18:25, Разное
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КАК СУМКИ СТАЛИ ПРЕДМЕТОМ ИНВЕСТИЦИЙ

Культовые сумки существовали и в ХХ веке — тогда они чаще всего становились известными благодаря знаменитостям, которые их выбирали. Например, Одри Хепберн попросила создать для нее удобную облегченную версию дорожной сумки на каждый день — так появилась и стала популярной Louis Vuitton Speedy. А нестареющая классика, Herme`s Kelly, получила известность (и название) благодаря принцессе Монако Грейс Келли, которая пыталась с ее помощью скрыть беременность от папарацци.

Позже, в начале нулевых, появился новый термин — it-bag, что буквально означает «эта сумка». Сумки-легенды, сумки-звезды, модели, за которыми годами стоят в очереди и о которых знают буквально все — например, Fendi Baguette или Balenciaga City. На смену одним it-bag приходят другие, но первые, как правило, не теряют своей популярности. Впрочем, как и те, которые стали желанными еще 50 лет назад. Например, первое место в индексе инвестиционной привлекательности предметов роскоши (KFLII) уже два года подряд занимают сумки Herme`s — лишь за год актив подорожал на 17 %, а за десятилетие — на 108%.

Однако сегодня в цене — как уникальные модели, выпущенные ограниченным тиражом, так и более массовые. Практически неизменная тройка брендов с точки зрения инвестиций — Herme`s, Chanel и Louis Vuitton. За ними следуют Fendi, Gucci, Dior и другие.

РЕСЕЙЛ КАК ВТОРАЯ ЖИЗНЬ АКСЕССУАРОВ

Ресейл — в буквальном смысле перепродажа вещей — играет особую роль в сегменте luxury. Бренды, трепетно относящиеся к качеству, сохраняют свою ценность и на вторичном рынке.

Первым среди маркетплейсов в России, кто предоставил своим пользователям возможность купить бывшие в употреблении сумки премиальных брендов, стал Яндекс Маркет. В разделе «Ресейл» на Маркете можно найти подлинные аксессуары Bottega Veneta, Louis Vuitton, Burberry, Chanel, Celine, Jacquemus, Christian Dior, Valentino, Gucci, Prada, Saint Laurent и других брендов. И даже те редкие сумки, которые официально распроданы во всем мире.

Все товары проверяет на подлинность партнер Маркета платформа THE CULTT — с помощью прибора Entrupy, который использует искусственный интеллект и машинное обучение для достижения максимальной точности оценки. При выборе лота команда экспертов учитывает не только оригинальность, но и актуальность модели и бренда. 

Прежде чем купить заветный аксессуар, почитайте как можно больше об опыте других людей, проконсультируйтесь с экспертами, соберите информацию и начинайте охоту — процесс выбора может стать поистине захватывающим приключением. Или просто зайдите в раздел «Ресейл» на Маркете и выберите то, что вам по душе.

КАК ВЫБРАТЬ СУМКУ-ИНВЕСТИЦИЮ:

ФОРМА: классика будет раз за разом возвращаться в моду, в то время как экстраординарные сумки могут перестать быть популярными уже в следующем сезоне.
МАТЕРИАЛ: марки не скрывают, из чего сделаны модели, поэтому вы можете выбрать наиболее долговечный материал — это позволит сохранить сумку в хорошем состоянии долгие годы.
БРЕНД: обратите особое внимание на культовые Chanel, Loewe, Prada и другие.
ПОДЛИННОСТЬ: ценную вещь приобретайте только у проверенных и официальных продавцов.


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