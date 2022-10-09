 

Французы устремились за термобельём и пряжей в страхе замёрзнуть зимой

09.10.2022, 18:05, Разное
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После объявления правительства о мерах по экономии энергии в зимний период французы выстроились в очереди за термобельём и шерстью для вязки тёплых вещей, пишет France 2. Жители страны намерены одеваться теплее, учитывая, что температура в жилищах и офисах существенно снизится, отмечает телеканал.

С учётом объявленных мер по экономии энергии и повышения цен на газ и электричество французы предвосхищают действия правительства и спешат в магазины термобелья Thermolactyl.

ЖЕНЩИНА: В офисе вчера объявили, что зимой температура в помещении будет не больше 19 градусов. Поэтому, очевидно, нам нужно пересмотреть то, как мы привыкли одеваться на работе.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА:  Нам придётся экономить на отоплении, поэтому — импровизируем. Вот, я нашла себе то, что нужно.

Магазины, в свою очередь, надеются увеличить доходы.

СЕЛИН АНЗАЛОН, директор магазина DAMART в Лилле: Наши продажи могут вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом. Мы видим это в период холодов.

Стало больше посещений и в магазинах, продающих шерсть. Новые адепты вязальных спиц заполняют тележки.

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Это позволит снизить температуру и избежать контраста между теплом и холодом. Когда температура понизится, все всё на себя наденем.

Магазины рады резкому росту продаж.

ПРОДАВЩИЦА МАГАЗИНА: С начала осени мы наблюдаем существенный рост продаж пряжи, и, в частности, в последние две недели высококачественной пряжи: натуральной, тёплой. Они выросли на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

В ближайшие недели очереди могут ещё удлиниться.

Дата выхода в эфир 06 октября 2022 года.

 


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