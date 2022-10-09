«Новой информации не поступало» — эксперты не нашли подтверждений приближения анонсированного Байденом ядерного апокалипсиса

Джо Байден предупредил о чрезвычайно высоком риске ядерного апокалипсиса в настоящий момент, озадачив многих экспертов и высокопоставленных лиц США, передаёт BFM TV. Удивление вызвал тот факт, что серьёзный тон главы Белого дома не опирался на какие-либо новые разведданные. Тем не менее слова президента США отражают обеспокоенность Запада в отношении возможного применения Россией ядерного оружия, пишет издание.



AP

В ночь с четверга на пятницу президент США Джо Байден предупредил о риске ядерного «апокалипсиса», который сo времён кубинского кризиса не был так высок, но действительно ли опасность столь сильна, задаётся вопросом BFM TV. По мнению исследователя в области ядерного сдерживания Ловы Ринель, заявления Джо Байдена следует отличать от того, что на самом деле происходит в сфере, называемой «стратегическим диалогом».

«Стратегический диалог — это осуществление военных действий. Вооружены ли, например, бомбардировщики? Это обсуждения… На этом уровне нет повышения ядерной боеготовности», — уверяет эксперт.

После обеспокоенной реакции на высказывания Джо Байдена пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер была вынуждена внести пояснения: «У нас нет причин корректировать нашу собственную стратегическую доктрину ядерного сдерживания, равно как у нас нет никаких указаний на то, что РФ готовится к неминуемому применению ядерного оружия».

Тот же сигнал поступил и от многих высокопоставленных американских чиновников. На условиях анонимности все они заверили СМИ, что нет никаких доказательств того, что Владимир Путин намеревался применить ядерное оружие или что он предпринял какие-либо шаги в этом направлении. Несколько высокопоставленных чиновников были даже удивлены особенно серьёзным тоном Джо Байдена в четверг вечером, учитывая, что спецслужбам не поступало никакой новой информации.

Однако слова президента США всё же иллюстрируют растущее беспокойство в западных ведомствах, отмечает издание. Во-первых, потому что Владимир Путин с самого начала спецоперации на Украине неоднократно повторял, что РФ без колебаний применит всё имеющееся в её распоряжении оружие, если ситуация ухудшится.

Учитывая, что ситуация на поле боя для российских войск ухудшилась, станет ли Владимир Путин более непредсказуемым, спрашивает издание. Если исходить из российской ядерной доктрины, применение атомной бомбы может быть оправдано только нападением, ставящим под угрозу само существование Российской Федерации. Однако нынешняя ситуация на Украине не ставит под угрозу существование страны, хотя именно ему принадлежит право определять понятие «экзистенциальная угроза», поясняет BFM TV.

Также остаётся неясным, достаточно ли простого решения Владимира Путина, чтобы нанести удар. Во времена Советского Союза такое решение должно было приниматься коллегиально, совместно с военным министром и начальником Генерального штаба. Но нет никаких указаний на то, что этот принцип был сохранён после распада СССР, замечает издание.

По мнению исследователя Ловы Ринель, цель жёсткой риторики Кремля о применении ядерного оружия — дестабилизировать НАТО, которое является врагом России. «Они пытаются нагнетать напряжённость в мире, чтобы мы прекратили санкции и материально-техническую поддержку Украины. Это диалектическое ядерное противостояние», — считает специалист.

Отвечая на вопрос по этой теме в Праге, президент Республики Эммануэль Макрон не согласился с недавними высказываниями Джо Байдена, отказавшись заниматься «политической фантастикой», передаёт сайт телеканала.