Мнение: Советский суд-2019

Это я написал, будучи под впечатлением беспредела, устроенного властями в период “выборов в Мосгордуму” 3 года назад. Надеюсь, что кто-то хотя б сейчас начал догадываться, что беспредел на выборах приводит к тому, что мы полной ложкой хлебаем последние 7 месяцев.

Бессудная расправа

“Сегодня утвердили приговор очередной жертве летней собянинской борьбы “за чистоту Мосгордумы” – засадили на 3 года одного из Жуковых, Кирилла, с формулировкой “за прикосновение (!) к шлему росгвардейца”. Пишут, что защита даже приволокла на апелляцию настоящий шлем, включила видеозапись самого “правонарушения” и пыталась продемонстрировать, как именно к этому шлему прикоснулись – то есть адвокаты сделали всё возможное, прямо “как у больших”, так же, как делают в судах США…

Но тут-то и проявилась разница. В отличие от Запада, где такие демонстрации на что-то влияют, наш суд сначала “удалился на совещание” (сам с собой, идиотская формулировка, оставшаяся в российском псевдосуде еще с тех пор, когда при судье еще были “народные заседатели”) – а потом вышел и бестрепетно утвердил приговор ровно в том же виде, в каком он и был; адвокаты зря старались…

Яркая иллюстрация, чем отличается гнусный балаган, который в России выдают за суд, от суда присяжных. Ежу понятно, что никакие присяжные никогда бы не утвердили обвинение типа “потрогал за руку полицейского” или “прикоснулся к шлему”, и уж тем более – после показа защиты, КАК подсудимый прикасался и к чему. Почему не утвердили бы? По элементарной причине: у присяжных есть свобода воли. Это обычные граждане, которых привлекли один раз и которые судят на уровне здравого смысла.

А российская “судья” – и это ее главная особенность – свободой воли не располагает. Поэтому сама по себе “состязательность процесса” по-российски производит такое абсурдное впечатление со стороны: адвокаты что-то там буровят, демонстрируют вещдоки, произносят остроумные фразы, цитируют страницами параграфы законов, взывают к милосердию и пониманию – и при этом всем понятно, что тем же самым защитник мог бы заниматься – с тем же успехом – и перед автоматом по продаже кока-колы. Адвокат может хоть голову себе разбить об пол, хоть гопака сплясать – этот “аппарат” ему даже кока-колы не нальет. “Не велено!”

Думаю, Россия в принципе не может называться цивилизованной страной, пока у нее такой “суд”. Это какое-то издевательство, а не судебная система” (2019).

Посмотрел, что стало с Кириллом дальше: он вышел на свободу год назад, то есть отсидел почти “от звонка до звонка”.

“Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков, осуждённый за попытку поднять забрало на шлеме росгвардейца во время акции в центре Москвы, вышел на свободу из колонии под Тверью. Об этом сообщает SOTA.

Его встретили близкие друзья и активисты.

«Теперь я условно свободный человек», — сказал Жуков, добавив, что первым делом планирует «вкусить нормальную вкусную еду».

Жукову дважды отказывали в условно-досрочном освобождении. В первый раз решение объясняли тем, что Жуков ведет себя пассивно на воспитательных лекциях и семинарах…”