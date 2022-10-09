 

СМИ: трактор, который Лукашенко подарил Путину, обошёлся российскому бюджету в $12 млн

09.10.2022, 17:33, Разное
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Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путин сертификат получение нового трактора BELARUS-1523.3.

Как оказалось, он также вручил коллеге счёт на $12 млн (около 750 млн рублей) – именно в такую сумму была оценена импортная техника.

Как пояснили в белорусском посольстве, Александр Григорьевич не любит оставаться в должниках, но и отходить от правила «деньги вперёд» не намерен. Покупка белорусских тракторов, даже если это подарок, должна проходить по чёткой схеме: оплата в долларах, цена договорная, доставка за счёт покупателя.

– У нас этих тракторов завались! Спрос в России стабильный, так что к 2023 году закроем все дыры в бюджете, – отметил Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Высокую цену доставшегося Путину экземпляра глава государства объяснил ручной сборкой. Чтобы не ударить в грязь лицом, подарок собирали исключительно высокомотивированные работники; он также прошёл двойной контроль качества, причём все выявленные бракованные компоненты были заменены за счёт производителя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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