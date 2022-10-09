Вам пакет! Восьмой!

Совет ЕС принял в четверг восьмой пакет санкций против России в связи с присоединением к ней Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В официальном сообщении Совета говорится, что согласованный пакет включает в себя «ряд жестких мер, направленных на усиление давления на российское правительство и экономику, ослабление военного потенциала РФ и (призван) <…>».

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, комментируя решение Совета, отметил что ЕС «продолжает наносить удары по военной экономике России, ограничивая российские импортно-экспортные возможности, и быстро освобождаться от энергетической зависимости». По его словам, «ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Новый пакет мер вводит в законодательство ЕС основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Комбинация этих мер работает следующим образом. Будет запрещено предоставлять морские перевозки и оказывать техническую помощь, посреднические услуги, или финансирование, или финансовую помощь, связанные с морской транспортировкой в третьи страны сырой нефти (по состоянию на декабрь 2022 г.), или нефтепродуктов (по состоянию на февраль 2023 г.), которые происходят или экспортируются из России. Отступление от предельной цены позволит предоставлять транспорт и эти услуги, если нефть или нефтепродукты приобретаются по заранее установленной предельной цене или ниже. Новый запрет для судов ЕС на морские перевозки таких продуктов в третьи страны будет применяться с даты, когда Совет единогласно примет решение о введении ценового предела.

Потолок цен, по мнению авторов пакета, резко сократит доходы, которые РФ получает от нефти, после того как кризис с Украиной привел к взлету мировых цен на энергоносители. Ограничение цен на нефть также может способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители.

Что касается торговли, то ЕС продлевает запрет на импорт стальной продукции, которая либо производится в России, либо экспортируется из нее. Дополнительные ограничения на импорт также налагаются на древесную массу и бумагу, сигареты, пластмассу и косметику, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности, такие как камни и драгоценные металлы, которые в целом приносят РФ значительные доходы. Продажа, передача или экспорт дополнительных товаров, используемых в авиационной отрасли, также будут ограничены.

Пакет также включает:

санкции на физических и юридических лиц, причастных к организации референдумов на указанных территориях, представителей оборонного сектора и «известных лиц, распространяющих дезинформацию» о военной операции;

расширение критериев включения в списки, что даст возможность включить тех, кто способствует обходу санкций ЕС;

перечень предметов ограниченного использования, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию РФ или развитию ее сектора обороны и безопасности, теперь будет включать и некоторые электронные компоненты, химические вещества и товары, которые могут быть использованы для смертной казни, пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения;

запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт гражданского огнестрельного оружия и его основных компонентов и боеприпасов, военных транспортных средств и оборудования, военизированного оборудования и запасных частей;

запрет гражданам ЕС занимать какие-либо должности в руководящих органах некоторых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов;

включение в перечень государственных организаций, на которые распространяется запрет, Российского морского регистра судоходства — на 100% государственной организации;

полный запрет на предоставление услуг кошелька, счета или хранения криптоактивов российским лицам и резидентам, независимо от их общей стоимости;

запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг в области IT и юридических консультаций в России.

Совет также решил, что с сегодняшнего дня географический охват ограничений, введенных 23 февраля, включая запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству Украины районов Донецкой и Луганской областей, будет распространен также на неподконтрольные районы Запорожской и Херсонской областей.

ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 30 физических и семи юридических лиц, которые, по его сведениям, приняли участие в действиях, «подрывающих или угрожающих подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

В их числе назначенные Россией главы администраций четырех регионов и их замы, председатель ЦИК Элла Памфилова.

Некоторые из указанных лиц, разъясняет пресс-служба ЕС, сыграли роль в организации референдумов, присоединении к РФ четырех регионов. Другие — представители оборонного сектора, такие как крупнейший акционер производителя оружия АО «Концерн Калашников» Алан Лушников, бывшие и нынешние заместители министра обороны РФ и другие военные.

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