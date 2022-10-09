Во-первых, говорит, красивая – Личное мнение

Женатый на молодой жене повар Ивлев рассказал, что совсем не против её снимков в социальных сетях в купальнике и нижнем белье.

Константину — почти 50. Жене Валерии — лет 30.



Фото: Соцсети

«Я тебе даже скажу больше, она выставляет не только в купальниках, но и бывает, выставляет в нижнем белье, как до рождения ребенка, так и после. Ну, во-первых, она красивая. Во-вторых, ей есть что показать. А в-третьих, я никогда ей этого не запрещал. Потому что она самостоятельная девушка, она мать, и она прекрасно себе отдает отчет, насколько можно показать определенную открытость»

Открытость — хорошее слово.

Константин не только не против, но даже и за. Ему нравится, что его жена возможно нравится ещё кому-то:

«С точки зрения мужика, это иногда, в хорошем понимании, даже тешит самолюбие. Потому что на мою женщину смотрят многие, и она им нравится, а она — моя»

Посмотрели? Понравилось? А она — моя. Константин радуется.

Вот мотивы Ивлева совершенно понятны. Ну, а чего? Молодая жена, есть что показать. Это прекрасно.

Однако зачем это самой Валерии, непонятно. Если ты что-то делаешь, всегда ведь должен быть ответ на вопрос «зачем» — правильно?

Муж есть. Родила вроде недавно. Личная жизнь уже устроена. С какой целью показывать свои прелести?

Константин, видимо, об этом не думает. Не задал вопрос жене — ему-то всё нравится. А зачем это нужно Валерии, непонятно.

Как считаете, зачем замужняя женщина, молодая мать позирует в купальниках на публику? Есть хоть какие-то предположения?

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