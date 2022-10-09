 

Замглавы МВД Польши – деньги на защиту границы с Калининградом у нас уже есть

09.10.2022, 16:45, Разное
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Пограничная служба получила новые средства на строительство электронного заграждения по всей длине границы с Калининградской областью, заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик. В интервью с Polskie Radio он также предупредил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе может обостриться весной, но Польша к нему готова.


AP

«Мы должны стоять твёрдо, оказывать сопротивление», — прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик. На вопрос Polskie Radio, не исключает ли МВД очередных атак со стороны Белоруссии, он ответил: «Они точно будут».

В беседе Вонсик указывает на проблему «полезных идиотов», разжигающих миграционный кризис и действующих в интересах Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Это совершенно безответственные люди. Сожалею, что среди них есть депутаты Европарламента…», — отметил он.

«Польское государство прочно стоит на границе, там стоит пограничная служба, по-прежнему присутствует армия. Мы следим за ней, мы будем следить за ней. Никакие группы, направленные Лукашенко, не пройдут по этому пути. Однако нам предстоит приложить много усилий и достроить эти заграждения», — объяснил он.

По мнению замминистра, кризис на польско-белорусской границе может обостриться весной. Одновременно он обратил внимание на то, что службы располагают необходимыми денежными средствами для обеспечения безопасности очередных участков границы. 

«Пограничная служба получила новые средства на строительство заграждения по всей длине  границы с Калининградской областью. В бюджете следующего года есть деньги для того, чтобы относительно быстро построить электронную защиту, чтобы очень тщательно мониторить границу», — подчеркнул Вонсик. По его словам, пока нет необходимости строить другое заграждение, нежели электронное.


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