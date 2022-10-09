 

Через полгода на многих немецких предприятиях может отключиться свет

09.10.2022, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкий бизнес сталкивается с трудностями из-за энергокризиса, пишет Focus Online. Как отмечает издание, резкий рост цен на электричество вынуждает предприятия сокращать производство, а также задумываться о релокации. Есть опасения, что многие предприятия будут вынуждены закрыться в случае дальнейшего роста цен на энергию.


AP

В некоторых отраслях немецкой экономики нарастает паника из-за быстрого роста цен на газ и электричество, пишет Focus Online. Многие предприятия опасаются, что из-за дальнейшего роста цен процесс производства станет нерентабельным. По мнению эксперта из мюнхенского Института экономических исследований Оливера Фалька, можно ожидать что некоторые компании начнут релоцировать свой бизнес в другие страны.

Президент немецкой торгово-промышленной палаты Петер Адриан предупредил, что на фоне растущих цен на энергию, Германию в ближайшие месяцы может ждать волна банкротств. «В случае, если не произойдёт значительное снижение цен на энергию, то самое позднее через полгода в тысячах местных предприятий отключится свет», — приводит издание слова Адриана. Он предупредил, что в таком случае ФРГ ждёт огромная потеря благосостояния.

Согласно данным немецкого химического концерна BASF, его затраты на энергию во втором квартале 2022 года превысили аналогичные затраты предыдущего года на €800 млн. В результате, в BASF сокращают производство самой энергоёмкой продукции. По словам главы союза немецкой химической промышленности Вольфганга Гроссе Энтрупа, за последние два года издержки на энергию в немецкой химической отрасли выросли более чем в четыре раза.

Как отмечает Focus Online, многие предприниматели настроены ещё менее оптимистично, чем экономисты. Для среднего бизнеса основной проблемой становится не цена на газ, а цена на электричество. Многие предприятия всегда покупали электричество на спотовом рынке, однако сейчас растут цены и там. Раньше фирмы платили менее 10 центов за киловатт в час, теперь же цена превышает 40 центов.

Согласно проведённому в сентябре опросу немецкого объединения автомобильной промышленности, 103 немецких компании сократили своё производство. Как пишет Focus Online, есть опасения, что с дальнейшим повышением цен деятельность многих этих компаний станет нерентабельной. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.22 / Мнение: Или нет…

19.02.21 / Земфира готовит песню и клип о марке «Каждый день»

12.01.21 / Китайские пользователи Сети язвительно называют беспорядки в Капитолии “кармой” и говорят, что мыльные пузыри “демократии и свободы” лопнули

08.01.21 / Россия — змея

10.05.22 / Spiegel – немецкие поезда опаздывают всё чаще — и так будет ещё долго

15.03.22 / MH17: «спецоперация» затмила суд

10.07.20 / Бруклин Бекхэм снял сразу три неоднозначные обложки для Vogue

06.06.22 / В Сети показали новый флагманский электрический кроссовер Lancia

08.02.22 / Оперная дива Хибла Герзмава исполнит мировые шедевры в сопровождении симфонического оркестра

09.09.21 / Сухой сад: чем он хорош, как распланировать и ухаживать за ним (советы дачнику)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика