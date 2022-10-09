Через полгода на многих немецких предприятиях может отключиться свет

Немецкий бизнес сталкивается с трудностями из-за энергокризиса, пишет Focus Online. Как отмечает издание, резкий рост цен на электричество вынуждает предприятия сокращать производство, а также задумываться о релокации. Есть опасения, что многие предприятия будут вынуждены закрыться в случае дальнейшего роста цен на энергию.



AP

В некоторых отраслях немецкой экономики нарастает паника из-за быстрого роста цен на газ и электричество, пишет Focus Online. Многие предприятия опасаются, что из-за дальнейшего роста цен процесс производства станет нерентабельным. По мнению эксперта из мюнхенского Института экономических исследований Оливера Фалька, можно ожидать что некоторые компании начнут релоцировать свой бизнес в другие страны.

Президент немецкой торгово-промышленной палаты Петер Адриан предупредил, что на фоне растущих цен на энергию, Германию в ближайшие месяцы может ждать волна банкротств. «В случае, если не произойдёт значительное снижение цен на энергию, то самое позднее через полгода в тысячах местных предприятий отключится свет», — приводит издание слова Адриана. Он предупредил, что в таком случае ФРГ ждёт огромная потеря благосостояния.

Согласно данным немецкого химического концерна BASF, его затраты на энергию во втором квартале 2022 года превысили аналогичные затраты предыдущего года на €800 млн. В результате, в BASF сокращают производство самой энергоёмкой продукции. По словам главы союза немецкой химической промышленности Вольфганга Гроссе Энтрупа, за последние два года издержки на энергию в немецкой химической отрасли выросли более чем в четыре раза.

Как отмечает Focus Online, многие предприниматели настроены ещё менее оптимистично, чем экономисты. Для среднего бизнеса основной проблемой становится не цена на газ, а цена на электричество. Многие предприятия всегда покупали электричество на спотовом рынке, однако сейчас растут цены и там. Раньше фирмы платили менее 10 центов за киловатт в час, теперь же цена превышает 40 центов.

Согласно проведённому в сентябре опросу немецкого объединения автомобильной промышленности, 103 немецких компании сократили своё производство. Как пишет Focus Online, есть опасения, что с дальнейшим повышением цен деятельность многих этих компаний станет нерентабельной.