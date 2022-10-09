 

Мнение: Мытьё с будильником, психпомощь для немцев и волна банкротств в Германии

09.10.2022, 16:41, Разное
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1. Немецкие политики продолжают радовать граждан мудрыми советами по поводу экономного мытья (ссылка):
 
Сенатор Гамбурга по вопросам охраны окружающий среды Йенс Керстан рассказал о способах экономии энергии, которыми пользуется сам. Его цитирует издание T-online.

«Я сейчас всегда ставлю будильник, чтобы не мыться слишком долго. Как человек, который с трудом собирается по утрам, мне это дается тяжело… К тому же, я единственный член сената, который ездит на служебном электромобиле», — признал он. Кроме того, в целях экономии он еще не включает отопление в своей квартире и старается просто тепло одеваться.

Проблема в том, что большинство моделей будильников не являются водонепроницаемыми. Мобильный телефон в ванную брать также не рекомендуется, по той же причине.

2. Простые немцы пребывают в мрачном настроении. Спектр эмоций — от гнева до уныния (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):
 
Более половины жителей ФРГ опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию или газ, сообщила газета «Бильд ам зонтаг» со ссылкой на результаты исследования института INSA. Если такой сценарий сбудется, то это может повлиять на работу общественного транспорта и различных учреждений, зависящих от городских бюджетов.

Жители Германии, недовольные возросшими ценами на энергоносители, «оборвали» кол-центры компаний коммунальных услуг и фирм-поставщиков энергии. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказал глава ассоциации местных коммунальных служб VKU Ингберт Либинг, в центрах поддержки «увеличилось количество отчаянных клиентов». По его словам, некоторые немцы «становятся агрессивными от досады, другие — в слезах и нуждаются в психологической помощи».

Агентство отмечает, что крупнейший поставщик энергии в Германии E.ON увеличил штат сотрудников в службе поддержки клиентов. «У нас нет свободного времени, нам нужно, чтобы каждый работник принимал звонки, иначе мы не сможем отвечать на звонки клиентов», — заявил представитель компании.

Все большее число жителей Германии раздражены нынешней политической и экономической ситуацией, описывая свое эмоциональное состояние словами “гнев”, “безысходность” и “чувство бессилия”. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу журнала Der Spiegel.

В опросе, проводившемся с 16 по 23 сентября, приняли участие около 2,5 тыс. человек. По его данным, 41% респондентов подтвердили, что термин “гнев” применим к их текущему эмоциональному состоянию. Для сравнения: в мае 2020 года этот показатель составлял лишь 15%. В мае нынешнего года он был менее 30%. Кроме того, 42% сказали, что к их текущему состоянию подходит слово “неопределенность”, 33% – “потеря контроля/бессилие” и 26% – “безнадежность/беспокойство”.

Положительные термины для описания психологического состояния упоминались жителями ФРГ гораздо реже. Так, только 23% опрошенных заявили об “уверенности”, 17% ощутили “благодарность”, всего 7% “радость”, а 5% даже указали на “защищенность”. Все эти значения ниже, чем год назад. Такие показатели указывают на то, что настроение немцев становится мрачнее.

3. Ещё весной предупреждали, что в Германии грядёт волна банкротств предприятий. Теперь уже ждут волну банкротств граждан (ссылка):

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предупредил, что из-за энергетического кризиса в Германии может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств для среднего класса. Об этом он сообщил в интервью газете Bild.

По словам политика, ни одна из поездок канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы министерства экономики Роберта Хабека, направленных на поиски альтернативы топлива из России, не увенчалась успехом. При этом он указал на то, что в стране нет «эффективного пакета мер по облегчению бремени» граждан.

Это оценка, сделанная ещё до подрыва «Северных потоков». Теперь же Германия не может рассчитывать и на топливо из России (в тех объёмах, что были раньше).

Для немецкого среднего класса настали чёрные дни. Что же, за русофобию надо платить.

Источник: Место для дискуссий


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