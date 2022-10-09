 

Мобилизованные москвичи будут укомплектованы боевыми самокатами

09.10.2022, 16:13, Разное
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Официальный представитель Правительства Москвы сообщил, что на оперативном совещании по вопросам мобилизации было решено более детально проработать вопрос о материальном обеспечении мобилизованных.

Война в УкраинеЧиновники предложили предоставить москвичам, отправляющимся в армию, современные средства индивидуальной мобильности.

Один из заместителей мэра высказал мысль о том, что главы регионов должны активнее решать проблемы с обеспечением призванных. Власти Москвы, по его словам, готовы предоставить каждому горожанину по электросамокату из имеющихся резервных фондов. Офицерам будут выданы более мощные модели, рассматривается вопрос о выдаче запасных батарей.

В свою очередь мэр выразил надежду, что самокаты помогут в решении боевых задач и внесут неоценимый вклад в победу. В пресс-релизе городских властей подчёркивается: речь идёт о своего рода ленд-лизе, который Москва решила открыть для России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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