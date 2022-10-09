Гибрид пучка и хвоста, да еще и мокрый: особенности, техника и разновидности самой модной прически осени

Прическа Flip Bun является своего рода смесью конского хвоста и пучка. Такой вариант просто отлично подходит для ношения как дома, так и в офисе или даже вечеринки. Впервые в моду такую прическу ввела Ким Кардашьян. Она несколько раз появлялась на различных мероприятиях с полупучком.

Это что-то новое и многие фанаты, которые в основном видели знаменитость с распущенными прядями, сразу же переняли этот тренд. Выглядит все это довольно стильно, эффектно и гламурно. Вот несколько особенностей Flip Bun, а также советы относительно того, как можно сделать полупучок самостоятельно.

Как правильно уложить прическу

Чтобы создать неповторимый образ, стилист зачесал волосы Кардашьян назад и завязал их на макушке черной резинкой. Этот пучок идет на уровне глаз. Это позволяет подчеркнуть черты лица.

Вместо того чтобы полностью затянуть хвост, стилист сделал небольшой пучок на последней петле и позволил волосам свисать под ним, доходя длиной до области затылка.

Такая прическа отличается тем, что спереди волосы уложены максимально гладко. В сочетании с роскошным платиновым цветом волос это выглядит действительно круто.

В целом, прическа довольно простая и можно легко сделать ее самостоятельно.

Основные преимущества прически

Пучки выглядят стильно и эффектно. Кроме того, большим плюсом является то, что они отлично подходят для ленивых дней, когда не хочется мыть голову. Флип-пучок можно носить с грязными волосами.

Такая прическа просто отлично подходит для тех дней, когда невозможно нормально собраться и помыть голову утром или днем. Большим плюсом такой прически является то, что она хорошо подходит как для длинных волос, так и для локонов средней длины.

Полупучок помогает открыть лицо и подчеркнуть красивую шею и сделать ее визуально более длинной.

Укладка на чистые волосы

Когда пряди чистые и хочется изменить свой внешний вид, то нужно просто сбрызнуть волосы сухим шампунем или текстурирующим спреем, чтобы добавить текстуру и фиксацию.

Затем заплести хвост, сделать полупучок и зафиксировать все это при помощи геля, чтобы придать волосам мокрый эффект. Нужно убедиться в том, что все пряди просто идеально зачесаны назад, чтобы они выглядели гладкими. В конце можно сбрызнуть волосы лаком.

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Небрежный пучок на каждый день

Эта прическа выглядит очень мило и ее легко сделать самостоятельно. Нужно начать с придания объема и текстуры волосам при помощи текстурирующего лака для волос. Затем просто собрать пряди в высокий хвост и завязать все это в полупучок.

Вытянуть несколько локонов так, как больше всего нравится. Чем небрежнее получится пучок, тем лучшее. При желании можно не только распушить пусок, но также и вытянуть несколько прядей около лица.

Элегантная и стильная прическа

Это просто идеальный вариант для официальной встречи или торжественного мероприятия.

Нужно расчесать волосы, а затем собрать их в хвост на затылке. Завернуть готовый хвост в пучок и заправить кончики прядей. Нужно все хорошо пригладить и зафиксировать лаком. Получится просто идеально. Такая прическа смотрится довольно строго и делает образ элегантным и роскошным.

Хорошо сочетается как со строгим деловым костюмом, так и с роскошным платьем.

Полупучок

Это молодежная прическа, которая просто идеально подходит для всего, от посещения тренажерного зала и до свидания.

Стоит отделить верхнюю часть волос. Зачесать их назад, чтобы сделать конский хвост наверху. Скрутить пряди в пучок и закрепить невидимками. Слегка распушить свисающие стороны.

Это отличный способ подчеркнуть красоту волос. Такая прическа выглядит стильно, эффектно, но достаточно непринужденно, именно поэтому, отлично подходит для повседневной носки.