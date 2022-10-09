 

Гибрид пучка и хвоста, да еще и мокрый: особенности, техника и разновидности самой модной прически осени

09.10.2022, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прическа Flip Bun является своего рода смесью конского хвоста и пучка. Такой вариант просто отлично подходит для ношения как дома, так и в офисе или даже вечеринки. Впервые в моду такую прическу ввела Ким Кардашьян. Она несколько раз появлялась на различных мероприятиях с полупучком.

Это что-то новое и многие фанаты, которые в основном видели знаменитость с распущенными прядями, сразу же переняли этот тренд. Выглядит все это довольно стильно, эффектно и гламурно. Вот несколько особенностей Flip Bun, а также советы относительно того, как можно сделать полупучок самостоятельно.

Как правильно уложить прическу

Чтобы создать неповторимый образ, стилист зачесал волосы Кардашьян назад и завязал их на макушке черной резинкой. Этот пучок идет на уровне глаз. Это позволяет подчеркнуть черты лица.

Вместо того чтобы полностью затянуть хвост, стилист сделал небольшой пучок на последней петле и позволил волосам свисать под ним, доходя длиной до области затылка.

Такая прическа отличается тем, что спереди волосы уложены максимально гладко. В сочетании с роскошным платиновым цветом волос это выглядит действительно круто.

В целом, прическа довольно простая и можно легко сделать ее самостоятельно.

Основные преимущества прически

Пучки выглядят стильно и эффектно. Кроме того, большим плюсом является то, что они отлично подходят для ленивых дней, когда не хочется мыть голову. Флип-пучок можно носить с грязными волосами.

Такая прическа просто отлично подходит для тех дней, когда невозможно нормально собраться и помыть голову утром или днем. Большим плюсом такой прически является то, что она хорошо подходит как для длинных волос, так и для локонов средней длины.

Полупучок помогает открыть лицо и подчеркнуть красивую шею и сделать ее визуально более длинной.

Укладка на чистые волосы

Когда пряди чистые и хочется изменить свой внешний вид, то нужно просто сбрызнуть волосы сухим шампунем или текстурирующим спреем, чтобы добавить текстуру и фиксацию.

Затем заплести хвост, сделать полупучок и зафиксировать все это при помощи геля, чтобы придать волосам мокрый эффект. Нужно убедиться в том, что все пряди просто идеально зачесаны назад, чтобы они выглядели гладкими. В конце можно сбрызнуть волосы лаком.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Небрежный пучок на каждый день

Эта прическа выглядит очень мило и ее легко сделать самостоятельно. Нужно начать с придания объема и текстуры волосам при помощи текстурирующего лака для волос. Затем просто собрать пряди в высокий хвост и завязать все это в полупучок.

Вытянуть несколько локонов так, как больше всего нравится. Чем небрежнее получится пучок, тем лучшее. При желании можно не только распушить пусок, но также и вытянуть несколько прядей около лица.

Элегантная и стильная прическа

Это просто идеальный вариант для официальной встречи или торжественного мероприятия.

Нужно расчесать волосы, а затем собрать их в хвост на затылке. Завернуть готовый хвост в пучок и заправить кончики прядей. Нужно все хорошо пригладить и зафиксировать лаком. Получится просто идеально. Такая прическа смотрится довольно строго и делает образ элегантным и роскошным.

Хорошо сочетается как со строгим деловым костюмом, так и с роскошным платьем.

Полупучок

Это молодежная прическа, которая просто идеально подходит для всего, от посещения тренажерного зала и до свидания.

Стоит отделить верхнюю часть волос. Зачесать их назад, чтобы сделать конский хвост наверху. Скрутить пряди в пучок и закрепить невидимками. Слегка распушить свисающие стороны.

Это отличный способ подчеркнуть красоту волос. Такая прическа выглядит стильно, эффектно, но достаточно непринужденно, именно поэтому, отлично подходит для повседневной носки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02.21 / РПЦ лишит сана священников без партбилета «Единой России»

24.06.22 / Двухцветные ногти как самый модный микротренд лета: особенности стильного нейл-арта и лучшие сочетания

29.11.21 / Как сделать простой свитер эффектным и стильным. Добавляем кожаную бахрому

02.08.22 / Рубашки без рукавов — хит этого лета: какие еще можно успеть поносить в августе

27.12.21 / Бикси – это гибрид боба и пикси: трендовая стрижка 90-х вернулась

21.07.20 / Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes

23.02.22 / Рыбам нужна эмоциональность, а Скорпионам — недоступность: в кого влюбляются знаки зодиака

30.10.21 / Вред который наносит сахар энергетике человека

09.03.21 / В продолжении «Дяди Стёпы» советского милиционера заменит полицейская Степанида

13.02.21 / Пентагон готовится создать самолет по «технологиям НЛО»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика