 

“Девушка Бонда” Джемма Артертон рассекретила свою беременность

09.10.2022, 15:38, Разное
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“Никогда не говори “никогда”, – говорил Джеймс Бонд. Похоже, теперь именно этой фразой Джемме Артертон придется объяснять свою беременность после заявлений о том, что она не планирует детей. На днях папарацци подловили 36-летнюю британскую актрису, сыгравшую в “Кванте милосердия” и только что вышедшем фильме “Шпион которого не было”, в Лондоне. И тот  факт, что у Джеммы заметно округлился живот, не остался незамеченным.

 

Сама Артертон пока воздерживается от комментариев на сей счет. Ранее же на расспросы о детях на отвечала:

Я не чувствую себя готовой к детям, потому что  прежде хочу на 100 процентов  быть уверенной в том, что смогу вернуться и по-прежнему быть ценной для индустрии. Это произойдет только тогда, когда я почувствую себя немного увереннее. . . или, по крайней мере, когда я достигну чего-то, чем я буду гордиться, –  говорила она в  одном интервью. 

Опасения о поводу будущего в карьере выражала и в другом:

Я невротик и беспокойный человек в любом случае, и я всегда думаю: “О Боже, когда у меня будут дети, смогу ли я работать?” Когда мы были детьми, моя мама и бабушка не работали, и я думаю, что это их огорчало. Все это сильно повлияло на меня.

Судя по свежим снимкам, мужу актрисы, 42-летнему ирландскому актеру Рори Кинэну, известному по сериалу “Острые козырьки”, удалась снизить уровень тревожности Джеммы. И теперь они ждут пополнения в семействе – спустя три года после тайной церемонии бракосочетания, которая состоялась в графстве Уиклоу в сентябре 2019 года. Стоит добавить, что это не первый брак актрисы. До этого Артертон пять лет состояла в официально зарегистрированных отношениях с итальянским бизнесменом и иконой моды Стефано Кателли. Они расстались в 2015 году. 


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