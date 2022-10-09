Новый жених для Бородиной! – Личное мнение

На уходящей неделе случился переполох. Якобы, наш Ксюндель наконец вышел в свет с мужиком.

Перестала скрывать — все радовались! На деле мужик оказался директором ведущих телепроекта.



Фото: Соцсети

«Это наш директор Лев», — объяснила недоразумение Ольга Орлова.

Так что же, нет мужика?!

Ну, видимо нет. Не с кем выйти в магазин, сделать фотографию, чтобы все утёрлись.

И пока бывший муж чуть ли уже не женится, эксперт лобного места телепроекта о любви не может найти себе пару.

Рассмотрим все варианты.

Вариант 1: опять завести отношения с кем-то с поляны — Дом 2 ведь ещё не закрыли? Людей там много, но всё это — в третий раз на те же грабли опять. Снова всем объяснять, что это успешный бизнесмен, а он того и гляди в чужое декольте засмотрится.

Вариант 2: познакомиться в соцсетях. Если первый вариант возможен, то второй — из области невозможного.

Понравится кому-то наш Ксюндель на фотографии. Придёт мужик на свидание. Покрутит головой и не узнает её без фильтров. Она закричит: это я, это я! Жених развернётся, уйдёт и подумает, что какая-то тётка кричит не ему.

Вариант 3: знакомство через подруг. Может, Жужа найдёт кого-то? Хотя, конечно, сомнительно — кого она может найти для Кснделя?

В общем, рабочих вариантов и нет. Хочется пожелать Ксении личного счастья, но в данном случае это будет звучать как насмешка.

Где найти Бородиной жениха? Подключаем коллективный разум!

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