Мнение: МС-21 с российскими двигателями, микрочипы для ракет и производство субстанций в России

1. Импортозамещение в авиаотрасли успешно продолжается (ссылка):



Летный образец пассажирского самолета МС-21, который проходил испытания с силовой установкой иностранного производства, получил российские двигатели. Самолет с двигателями ПД-14 совершил первый полет. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут». Отмечается, что на МС-21 провели доработку систем по результатам прошедших летных испытаний. Также для интеграции ПД-14 ряд импортных компонентов оборудования самолета заменили на российские аналоги.

Гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский отметил, что сертификацию МС-21 с российским двигателем планируют завершить до конца 2022 года.

2. К вопросу о том, хватит ли Росси микрочипов для производства ракет, и так уж ли нужно выковыривать их из трофейных стиральных машин (ссылка):



…от электроники внутри ракеты многого не требуется. Просто рассчитать траекторию полета и отдать команды воздушным рулям. Ну, может еще какие-то функции. В любом случае, эти задачи не сложнее, чем, например у процессора, на котором играют в Энгри Бёрдс.

Только в Энгри Бёрдс задачи сложнее, там еще нужно рассчитать падение каждого элемента укреплений поросят, работать с графикой (что наиболее сложно), звуком и т.д.

Процессору же внутри “Калибра” ничего этого не нужно. Он просто считает траекторию. Таким образом, для полета такой ракеты достаточно технологий 90-х годов. Ну, ладно. Пусть будет 2000-х.

В любом случае, это настолько простые технологии (по современным меркам), что данные чипы не могут стоить каких-то сумасшедших денег.

Самые простые смартфоны сейчас стоят 5000 руб. И процессоры в них мощнее, чем те, которые требуются для нужд “Калибра”.

Да, в “Калибре” помимо процессора есть и другая электроника. Например, приемник GPS и ГЛОНАСС сигнала. Но и этими штуками никого не удивишь, они сейчас даже в копеечных фитнес-браслетах имеются.

Короче говоря, даже если взять все допущения и коррупционную составляющую, не думаю, что критически важная электроника (т.е. та, которую мы сами не можем создать) внутри “Калибра” (и любой другой ракеты) закупалась дороже чем за 50 тысяч рублей. Ну, ладно – пусть 100 тысяч рублей (на 100 тысяч можно прям очень хорошую видеокарту купить, например).

То есть это меньше 1% от стоимости ракеты (в реале думаю даже 0,1%). Так что как вы думаете, в каких количествах эти чипы купили заранее? <…>

Ладно, допустим военное руководство настолько недальновидно, что даже понимая свою зависимость от иностранных чипов, не закупало эти чипы массово и заранее, а заказывало их по 100 штук в год. Ну, допустим так и есть.

Но даже при таком раскладе военные без чипов остаться не могут.

А) Чипы до си пор можно ввозить по параллельному импорту

Б) Чипы можно извлекать из какой-то старой техники

В) Самое главное: мы тоже умеем делать чипы.

Кого-то это может удивить, но в России тоже есть заводы по производству микроэлектроники. Об одном из них недавно подробно написал канал “Сделано у нас”.

Да, эти заводы не могут производить самые современные процессоры по технологиям 16 нанометров или даже 32 нанометра.

Но 90 нанометров они уже освоили. Да, это технологии 2000-х годов, но выше мы уже выяснили, что для ракеты большего и не нужно. <…>

Габариты “Калибра” – 8 метров в длину, 0,5 метра в диаметре. Чип размером с кирпич там точно куда-то можно запихать. Про габариты “Посейдонов” и “Сарматов” я вообще молчу.

Так что процессоров по технологии 90 нанометров нам просто за глаза.

Добавлю от себя, что обычный чип (какой-нибудь процессор) может выпускаться в трёх вариантах: коммерческом, военном и космическом. Коммерческий вариант стоит в вашем мобильнике. Военный вариант устойчив к перепаду температур, например. Космический — к радиации.

При этом военные и космические чипы Россия делает. Они не самые современные, но, как верно отмечает автор статьи, для условных «калибров» наших 90 нанометров вполне достаточно.

3. Производство лекарств у нас по большей части уже импортозамещено. Теперь решают проблему импортозамещения компонентов лекарств (ссылка):

Помните, еще совсем недавно лекарства, которые все же производили в России, зачастую все равно делались из импортных субстанций? Сегодня Россия и субстанции производит самостоятельно!

В Белгороде запущены новые производственные линии на предприятии «Полисинтез». Совокупный объем частных инвестиций на реализацию всех проектов здесь составляет более 880 млн рублей.

Предприятие производит фармацевтические субстанции, применяемые в производстве препаратов для лечения сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и отравлений различного рода и является одним из крупнейших предприятий в России по выпуску фармацевтических субстанций.