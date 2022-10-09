Чиновники Смольного использовали единичные случаи ремонта школьных пищеблоков ради пиара — СМИ

Смольный в течение 2022 года отремонтировал всего несколько пищеблоков в школах Петербурга. К такому выводу пришли журналисты, изучив справку об исполнении городского бюджета по состоянию на 1 октября.

Выяснилось, что на капремонт школьных пищеблоков и закупку оборудования изначально вообще не выделяли средства в этом году. Эту статью расходов добавили позже, но с ее исполнением у чиновников, по всей видимости, возникли некоторые сложности. К октябрю на эти цели было потрачено лишь чуть более 300 тысяч рублей из выделенных более 82 миллионов рублей.

Источник фото: Pr Scr https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2022/10/06/23/03_Справка_о_ходе_исполнения_бюджетного_финансирования_01.10.2022.pdf

По мнению СМИ, это говорит о том, что петербургские чиновники лишь пиарились на теме капитального ремонта школьных пищеблоков. На самом же деле его проводили всего в нескольких образовательных учреждениях, хотя модернизации требует большинство из них.

О показном характере работы чиновников говорит, в том числе, их визит в школу №79 по случаю обновления школьной столовой. На открытии пищеблока присутствовала руководитель Управления соцпитания Алена Мироненко, глава Калининского района Сергей Петриченко и вице-губернатор Валерий Москаленко. О событии рассказали все подконтрольные Смольному крупные СМИ. Вот только позже выяснилось, что чиновники не имели никакого отношения к организации ремонта – его провел частный комбинат, выполняющий контракт на обслуживание школьной столовой.

Отметим, что в Петербурге уже несколько лет наблюдаются серьезные проблемы с предоставлением в образовательных учреждениях горячего питания. Социологические исследования подтверждают, что работа школьных столовых в Петербурге организована наихудшим образом по стране. Качество и вкусовые свойства подаваемых блюд остаются крайне низкими, хотя тарифы Смольный повышает ежегодно. При этом администрация губернатора Александра Беглова не спешит улучшать сферу соцпита.