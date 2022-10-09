 

Мнение: Возможности

09.10.2022, 15:02, Разное
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Евросоюзу становится все труднее вводить новые санкции против России и сохранять единство в этом вопросе, заявила премьер Эстонии Каллас.

В целом справедливое замечание. На нынешнем уровне конфронтации возможности практически выбраны. Однако ключевая фраза здесь «на нынешнем уровне». Если уровень враждебности повысится, да еще и скачкообразно, то появится пространство и для нового консенсуса по санкциям.

Это, в общем-то, азбука любого конфликта: когда наступает предел психологической готовности к проблемам, связанным с конфликтом, в случае его обострения предел тоже повышается. Даже в бытовых ситуациях такое сплошь и рядом: обычный разговор на повышенных тонах может перерасти в кулачный бой, но до определенного предела. Но если оппонент по собственной глупости в ходе столкновения, к примеру, ударит вашего ребенка, планка сразу упадет, и кулачный бой немедленно дополнится взятием в руки подручных средств поражения – камня, палки или чего посерьезнее.

Поэтому люди и силы, готовые повышать уровень конфронтации с Россией, вполне могут его поднять, использовав тот же приём – спровоцировать, вынудить или самостоятельно (но под ложным флагом)совершить нечто, что резко укрепит и сцементирует европейскую солидарность. Что это будет – вопрос техники, Россия в этом конфликте уже давно занимает объектную позицию и вынуждена следовать за событиями, не имея возможности ими управлять.

Источник: Эль Мюрид


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